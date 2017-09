Larsson stor hjälte för Sundsvall

Foto: Kenta J nsson / BILDBYR N Eric Larsson med spektakulärt firande efter segermålet.

Eric Larsson kommer att sova skönt i natt.

Han blev stor hjälte när han sköt tre poäng till Gif Sundsvall borta mot Sirius.

– Det känns bra. Skönt att göra mål, skönt att ta tre poäng, säger Larsson till C More.

Gif Sundsvall krigar för ett nytt allsvenska kontrakt. I dag fick laget med sig tre viktiga poäng från Uppsala.

”Giffarna” vann med 1–0 mot Sirius samtidigt som Jönköping Södra föll hemma mot IFK Norrköping. Det gör att det skiljer tre poäng mellan lagen, som slåss om att undvika kvalplatsen.

– Jag känner ingen stress inför hösten. Det känns bra. Vi visade i dag att vi är ett lag som kommer kriga under hösten, säger Eric Larsson till C More.

Eric Larsson blev den stora hjälten för Gif Sundsvall. Efter en dryg timme kom han fint i djupled och blev serverad till höger i straffområdet. Larsson tryckte in 1–0 i bortre hörnet och firade med en volt.

– Han tjuvar lite backen och ger mig space. På träningen brukar jag alltid skjuta i bortre, skönt att den satt, säger Larsson till C More.

Två jättechanser inom en minut

Med tio minuter kvar av ordinarie tid var Gif Sundsvall nära att avgöra matchen. Romain Gall fick ett jätteläge när målvakten Joshua Wicks hade lämnat målburen, men Sirius Oscar Pehrsson räddade på mållinjen.

I anfallet efteråt fick Shkodran Maholli en ypperlig möjlighet att kvittera. Men han nickade över från nära håll. Sedan skapade Sirius flera bra målchanser, men Gif Sundsvalls Tommy Naurin spikade igen.

”Har varit lite mentalt och fysiskt trötta”

Det är fjärde raka hemmamatchen utan vinst för Sirius. 8 juli var senast.

– Jag tycker vi är bättre än Sundsvall i dag. Men jag ska inte ta något från Sundsvall. Vi skapar tillräckligt mycket för att få med oss poäng. Vi kommer till otroligt många inlägg, men vi är för dåliga, säger Niklas Busch Thor.

– Vi har varit lite mentalt och fysiskt trötta. Det var ett bra uppehåll.