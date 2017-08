Simon Thern borta mot Djurgården

Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Han avgjorde mot Djurgården i våras.

Men i höstderbyt saknas Simon Thern på grund av en underkroppsskada.

Glädjeämnet för AIK är dock att både Chinedu Obasi och Stefan Ishizaki är tillbaka i truppen.

Simon Thern satt på bänken när AIK och Djurgården möttes i slutet av maj.

Heerenveen-lånet byttes dock in mot en skadad Per Karlsson redan i den 18:e minuten – och 56 sekunder senare sköt han in 1–0 för sitt AIK.

Det målet stod sig matchen ut, och Thern blev matchhjälte.

Sedan dess har 24-åringen mest fått se sig förpassad till bänken, och speltiden under tränare Rikard Norling har varit närmast minimal.

I ”Gnagets” senaste match, mot Östersund på bortaplan, saknades Thern helt från truppen med en underkroppsskada. Och den har inte läkt.

Viktiga kuggarna med i truppen

Thern finns inte med i AIK:s matchtrupp mot Djurgården, i derbyt som startar klockan 15.00 på söndagen. Amin Affane missar matchen på grund av en avstängning.

Mot Östersund saknades även Stefan Ishizaki, även han med underkroppsskada, och viktiga anfallaren Chinedu Obasi, med feber.

Ett glädjebesked för AIK är att de båda nyckelkuggarna finns med i truppen.

I Djurgården saknas stjärnskottet Felix Beijmo, Marcus Hansson och Oscar Jansson.

