Xabi Alonsos stora kärleksförklaring till Liverpool

I början av mars meddelade Xabi Alonso att han slutar efter säsongen.

I en lång intervju med Liverpool Echo berättar spanjoren om sin stora kärlek till Liverpool FC.

– Klubben är fortfarande en stor del av mitt liv. Och kommer alltid att vara, säger 35-åringen.

Xabi Alonso inledde sin karriär i Real Sociedad och har efter det representerat tre av Europas allra mest klassiska klubbar.

Efter spel i Liverpool, Real Madrid och numera Bayern München är det efter den här säsongen dags att avsluta en karriär som gett två CL-titlar, tre ligatitlar och fyra inhemska cuptitlar

Det var i Liverpool som Alonso blev en världsspelare och hans kärlek till klubben består.

– Liverpool är en stor del av mitt liv och kommer alltid att vara, säger han till Liverpool Echo.

– Jag älskade det från första stund. Mystiken runt att komma ner i tunneln på Anfield, röra vid skylten och höra The Kop sjunga You’ll never walk alone. Allt det gjorde det lätt att skapa starka band till klubben och fansen.

”Bästa laget i England”

Under våren spelar han för att vinna sin tredje ligatitel med Bayern och sin tredje CL-titel totalt. I kvartsfinalen ställs han mot sin förra klubb Real Madrid.

– Det betyder mycket för mig att få välkomna Real till Allianz Arena och att komma tillbaka till Bernabeu betyder mycket.

Om beslutet att avsluta karriären som även innehållit två EM- och ett VM-guld med Spanien säger han:

– Det var ett beslut som växte fram. Jag har alltid tänkt att jag vill ta beslutet själv och inte tvingas bort från fotbollen. Jag vill försöka sluta på topp.

– Enligt mig har jag spelat i det bästa laget i England, det bästa laget i Spanien och det bästa laget i Tyskland. Det var det jag ville ha – en bra karriär.