Backe byter kanal - återvänder till TV4

Hasse Backe, 65, återvänder till C More och TV4.

Han ska jobba med allsvenskan och landslaget.

Hasse Backe var expert i TV4 under fotbolls-VM i Brasilien. Sedan lämnade han kanalen för SBS Discovery. Tittarna har kunnat se den före detta tränaren som expert under bland annat Europa League.

Men nu är det klart att Backe återvänder till TV4-gruppen.

– Att komma tillbaka och få vara en del av C Mores proffsiga produktioner och vassa fotbollsrättigheter ser jag verkligen fram emot. Det ska bli fantastiskt roligt att jobba med såväl Allsvenskan som landslagsfotboll och kommande mästerskap, säger Hasse Backe, expert C More.