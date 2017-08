Klart: Axéns nya jobb

Foto: STEFAN LANTZ, BILDBYRÅN

Alexander Axén slutade som ÖSK-tränare i söndags.

Nu tar tränarprofilen steget in i tv-rutan – där han blir expert i C More.

– När C More hörde av sig tvekade jag inte en sekund, säger Axén.

För en och en halv vecka sedan kom beskedet att Örebro SK -tränaren Alexander Axén skulle lämna klubben.

ÖSK-tränaren gjorde sin sista match i 2–1-förlusten mot Gif Sundsvall i söndags.

– Nu går klubben in i en ny fas och man behöver fundera på vad som är rätt inriktning. Jag är stolt över vad jag gjort för klubben i min hemstad och nu när mitt avtal löper ut har det varit ett naturligt läge för mig att fundera på vad jag vill göra framåt, sa Axén i samband med beskedet .

Blir ny tv-expert

Och nu har tränarprofilen gjort klart med ett nytt jobb.

Axén kliver in som expert i C More och gör debut direkt efter landslagsuppehållet 10 september.

– När C More hörde av sig tvekade jag inte en sekund. Jag tycker att Fotbollssöndag ger allt en fotbollsälskare vill ha och jag ser fram verkligen emot att få köra igång, säger Alexander Axén i ett pressmeddelande.

Och Niklas Supanich, exekutiv producent för allsvenskan på C More, är nöjd med sin nya värvning.

– Alexander är en kanonvärvning för oss. Med sin gedigna erfarenhet, energi och färgstarka personlighet kommer han definitivt att bli en tittarfavorit och addera ytterligare värde i en redan vass studio, säger han.