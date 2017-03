Norrköping till cupfinal

Foto: PETER HOLGERSSON / BILDBYRÅN

NORRKÖPING. Kalle Holmbergs superform håller i sig.

Med två nya mål sköt svenska cupens skyttekung Norrköping till final.

– Ja, hur gör jag? Jag är på rätt plats i boxen, säger Holmberg till C More

Östersund besegrade Häcken i går i den ena semifinalen och nu står det klart att de möter Norrköping i cupfinalen, efter att östgötarna besegrat Brommapojkarna på hemmaplan.

– Jätteskönt. Östersund är ett bra lag. Det blir en rolig match, säger Kalle Holmberg till C More.

Skyttekung i cupen

Norrköping vann till slut med 4-0, men gästande Brommapojkarna började bra. Bland annat hade Luca Gerbino Polo en bra chans i straffområdet efter sex minuter, men ju längre halvleken gick desto mer tog Norrköping över. Efter 20 minuter kom också 1-0 genom mittbacken Jon Gudni Fjoluson, som efter en rörig situation i straffområdet tryckte in ledningsmålet.

Nio minuter senare var det dags igen – den här gången genom Kalle Holmberg, som tog ner bollen bröstet och distinkt satte 2-0. Det var hans nionde mål i cupen.

– Ja, hur gör jag? Jag är på rätt plats i boxen. Den gick in, det var en bra träff, säger Holmberg till C More.

Final 13 april

I andra halvleken utökade Niclas Eliasson till 3-0 med ett kanonskott från distans. Ståendes några meter utanför straffområdet dunkade han in bollen i krysset med ett vänsterskott. Bara några minuter senare gjorde Kalle Holmberg sitt andra mål för kvällen, och 4-0 blev också slutresultatet.

Finalen mellan Östersund och Norrköping spelas den 13 april, och vilket lag som får hemmaplan lottas i morgon på den allsvenska upptaktsträffen.

Förutsättningarna inför cupfinalen:

Vinner Östersund finalen tar de en kvalplats till Europa League.

Vinner Norrköping finalen blir det däremot IFK Göteborg, fyra i allsvenskan i fjol, som får Sveriges tredje kvalplats till Europa League. Detta eftersom Norrköping redan har en kvalplats till turneringen, tack vare sin tredjeplats i allsvenskan förra året.

FAKTA Inbördes möten Norrköping och Östersund möttes två gånger i fjol – en match vann Norrköping (2-0) och en slutade oavgjort (3-3). Norrköping-Östersund, inbördes möten i fjol 16/7 Norrköping-Östersund 3-3 (2-1) Målen: Nor: Bärkroth, Nyman, Andersson. Öst: Ghoddos 2, Nouri. 21/9 Östersund-Norrköping 0-2 (0-1)

