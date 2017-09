Dele Allis fula gest i kvalsegern

England tog en blytung seger mot Slovakien.

Men en av lagets största stjärnor, Dele Alli, kan ha en avstängning att vänta efter att tv-kamerorna fångat mittfältaren med långfingret uppe i riktning mot domaren.

– Självklart kommer vi titta närmare på det, säger förbundskapten Gareth Southgate enligt BBC.

England tog i kväll emot grupptvåan Slovakien på Wembley. Förutsättningarna glasklara: Seger och England kunde mer eller mindre boka Rysslandsbiljetten medan en förlust skulle ha inneburit att Slovakien passerade i tabellen.

Och det var gästerna som satte högsta fart från start. U21 EM-stjärnan Stanislav Lobotka friställdes redan i tredje minuten, när Marcus Rashford tappade markeringen, och placerade in 1–0 för Slovakien.

Foto: JOHN SIBLEY Rashford

Men England växte dock in i matchen och Marcus Rashford skulle få sin revansch. I 37:e minuten slog han en hörna mot första stolpen som Eric Dier kunde styra in till kvitteringen. Och i andra halvlek tog han emot bollen strax utanför straffområdet och placerade in 2–1 med ett studsande vristskott.

Kamp om andraplatsen

Därmed leder England gruppen med fem poäng och med två omgångar kvar behöver Gareth Southgates mannar bara två poäng mot Slovenien och Litauen för att vara helt säkra på VM-platsen.

Men en sak stör i Englands kvalavslutning. Mittfältsmotorn Dele Alli nekades en frispark av domaren strax utanför offensivt straffområde med kvarten kvar att spela. I sekvensen direkt efter fångade tv-kamerorna hur Alli gick en lång stund med långfingret uppe. Man ser inte vem som är mottagaren för gesten men den är i riktning mot domaren. De brittiska medierna slår alla fast att domaren Clément Turpin var målet för ilskan.

Skulle domaren inkludera det i domarrapporten från matchen riskerar Alli en avstängning som i värsta fall kan sträcka sig in i VM-turneringen.

– Jag har inte sett situationen själv, men självklart kommer vi titta närmare på det under de kommande dagarna, säger förbundskapten Gareth Southgate enligt BBC.

✓ Se Sveriges matcher på Kanal 5 – och hela VM-kvalet på Eurosport Player