’Kastade mig till de döda bakom min rygg’

Foto: Matt Dunham / TT / NTB Scanpix Louis van Gaal tar bladet från munnen och ger sin förra arbetsgivare Manchester United några rejäla kängor.

Louis van Gaals känga mot Manchester United

Louis van Gaal fick sparken från Manchester United under uppmärksammade former.

Sedan dess har 66-åringen hållit tyst.

Fram till nu.

– United kastade mig till de döda. Jag blev hängd framför allmänheten, säger nederländaren.

Louis van Gaal , 66, ledde Manchester United mellan 2014 och 2016.

Men efter en FA-cuptiteln under sin sista säsong sparkades nederländaren och ersattes av José Mourinho under uppmärksammade former.

Förhandlingarna med portugisen uppgavs ha pågått i en drygt halvår innan van Gaal fick sparken och han själv ”smugglades” ut ur landet utan att ge en enda officiell kommentar.

– Louis känner sig förrådd och huggen i ryggen av Mourinho. Och av Manchester United, sa en källa till The Sun .

”Jag blev hängd”

Och sedan dess har det varit tyst.

Fram till nu.

I en intervju med Daily Mirror ger nederländaren sin version – och svingar vilt mot sin tidigare arbetsgivare.

– United kastade mig till de döda. Jag blev hängd framför allmänheten. Pressen var enorm trots att jag var levande begravd och United gick bakom ryggen på mig. Allt var uppstyrt som en film och väldigt mycket skedde bakom min rygg redan från januari, säger van Gaal som fick sparken i maj 2016.

”Betala varenda krona”

Nederländaren, som nu lagt ned tränaryrket, säger i intervjun att han inte ens ville stanna i klubben på sitt treårskontrakt utan ville lämna efter två år.

Men efter spekulationerna om Mourinho valde 66-åringen att mjölka Manchester United på miljonbelopp.

– Att de berättade (om Mourinho) efter att det läckt ut är den största besvikelsen i mitt liv. United diskuterade inte ens det med mig. De kunde ha kommit och sagt: ”Okej, nu ger vi allt sista halvåret, men i slutet av säsongen vill vi att José Mourinho tar över”. Då kunde de ha sparat in min sista årslön för jag hade gått med på det, men efter allt det här beslöt jag mig för att de skulle betala varenda krona till mig, säger van Gaal.

LÄS OCKSÅ ”Zlatan smittade ned hela ligan”