Malmö vann i kaosmatchen

MALMÖ/STOCKHOLM. Behrang Safari fick rött kort efter sin örfil av en Östersundsspelare.

Händelsen var början på den kaosartade matchen som slutade i ytterligare två röda kort – och med Malmös målvaktstränare på läktaren.

Och dessutom: Ett segermål av Malmö i den 95:e minuten.

Hosam Aiesh drog och slet i Malmö-stjärnan Behrang Safari som föll i marken i slutet av den första halvleken mellan Malmö och Östersund.

Safari blev förbannad och nöjde sig inte med att ta frisparken. Istället startade ett bråk och när Safari gav motståndaren en örfil spårade det ut.

– Vi överreagerade båda två och jag fick en örfil, säger Aiesh i C More.

Upprörd över kortet

Östersundsspelaren fick ett gult kort för incidenten och Malmös Pawel Cibicki var förbannad över domaren Magnus Lindgrens beslut att ge rött till Safari.

– Det är ett skämt. Det är gruff, båda puttar hit och dit och så ger han gult till dem och rött tills oss. Jag har aldrig sett den människan på en fotbollsplan, det är första gången jag ser honom som domare. Rött kort är ett skämt för mig, säger han i C More.

I efterspelet fick även Malmös Yoshimar Yotún och Östersunds Ronald Mubiiki gult kort. Malmös målvaktstränare Jonnie Fedel gick i samband med halvtidssignalen bort mot assisterande domaren, som var närmast situationen med Safaris röda kort, och applåderade ironiskt mot honom. Han visades upp på läktaren.

– De påstår att jag hånade den assisterade domaren, säger han till Sportbladet.

Två till röda

Dramatiken avtog inte.

Franz Brorsson gick i slutet av matchen in brutalt mot Saman Ghoddos och Östersundspelarens lagkamrat Jamie Hopcutt blev så arg att han gick fram och puttade omkull den sittande Malmö-försvararen.

– Vi hade en domarkår som påverkade matchen. Det var mycket folk, glädje och frustration. Franz kommer in rätt tufft men det är långt innan detta som de (domarna) har tappat matchen. Det var frustration redan i första, säger Markus Rosenberg i C More.

Det hela slutade i ytterligare två röda kort.

Då stod matchen 1–1 efter ett frisparksmål av Markus Rosenberg och en kvittering av Ken Sema.

Men inhopparen Erdal Rakip skulle få sista ordet i matchen. Malmö-spelaren avgjorde matchen i den 95:e minuten.

– Det kommer blir svårt att somna ikväll, säger Markus Rosenberg.

