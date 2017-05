”Beskrivningen stämde definitivt inte”

Floppen lämnade: ”Hade aldrig sett honom innan”





Gershon Koffie fick lämna Hammarby efter bara en match.

Och tränaren Jakob Michelsen var överhuvudtaget aldrig inblandad i värvningen.

– Beskrivningen av honom var att han var en box-till-box-spelare, och det är han definitivt inte, säger han i Lundhs podcast.

I vintras presenterade Hammarby ghananen Gershon Koffie, 25, som nye tränaren Jakob Michelsens första värvning.

– Gershon är en väldigt bra box till box-spelare som både har bra passningsspel och fina defensiva egenskaper. Vi har följt honom länge och han var aktuell för oss redan i somras. Nu stämde allting och det känns väldigt bra att kunna ta in en spelare som dels är etablerad i MLS men samtidigt är väldigt utvecklingsbar, sa sportchefen Mats Jingblad då .

Men i förra veckan fick Koffie lämna den allsvenska klubben .

Den 25-årige mittfältaren lånades tillbaka till MLS efter bara en match i Hammarbytröjan.

”Var ledningens värvning”

Och nu avslöjar Hammarbytränaren Jakob Michelsen att han överhuvudtaget aldrig hade sett Koffie innan han blev klar för klubben.

– Koffie var i truppen, och han har inte haft en roll som vi eller han har varit nöjd med. Det är därför han har försvunnit igen och åkt tillbaka till USA, där har varit en stor succé. Jag hade aldrig sett Koffie innan han kom hit till Årsta – Det var scouting-avdelningen och den sportsliga ledningens värvning, säger Jakob Michelsen i Olof Lundhs podcast .

Och tränaren tycker inte att förre sportchefen Mats Jingblads beskrivning av mittfältaren stämde överens med verkligheten.

– Vi såg ganska tidigt att Gershon hade problem. Men när du får in en ny spelare är det också viktigt att ge honom tid. Vi hoppas att Gershon ska utvecklas, och han utvecklades också, han är en fantastisk kille och en väldigt seriös spelare, men han passade inte in i det sättet vi vill spela på. Beskrivningen av honom var att han var en box-till-box-spelare, och det är han definitivt inte. Men han är en defensiv mittfältare som har bra ledaregenskaper. Han passar väldigt bra in i sättet man spelar fotboll på i USA, säger Michelsen.