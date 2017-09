Bekräftat: Haglund sparkas av Elfsborg

Lämnar med omedelbar verkan

Magnus Haglund lämnar Elfsborg.

Det bekräftar klubben på sin hemsida.

– Jag har verkligen älskat att träna IF Elfsborg, säger Haglund.

Redan den 15 september avslöjade Sportbladet att Elfsborg letar ny tränare. Nu skriver klubben på sin hemsida att Magnus Haglund lämnar med omedelbar verkan.

– Jag har fått vara en del av IF Elfsborg under sammanlagt nära elva år. Jag har verkligen älskat att träna IF Elfsborg och jag har gett allt för föreningen under de här åren. Men jag har nu kommit till en punkt där jag känner att det är bäst att någon annan tar över, säger Magnus Haglund.

Assisterande tar över

Haglund ersätts tillsvidare av Nemanja Miljanovic och Jan Mian som tills nu fungerat som assisterande tränare i klubben.

– Just nu är lösningen med Mian och Mance tillfällig. Sedan får vi se om de båda också kan vara ett alternativ långsiktigt. Magnus Haglund själv kände att han nått vägs ände med Elfsborg – och vi delade den uppfattningen, säger ordföranden Bosse Johansson till Sportbladet.

”Träffat Olof Mellberg”

Inom Elfsborg finns Tobias Linderoth som tränare för klubbens U17-lag, men även Anders Svensson, som vid flera tillfällen sagt att han kan tänka sig någon form av assisterande tränarroll i framtiden.

Dessutom hävdas det att klubbchefen Stefan Andreasson tillsammans med Anders Svensson nyligen träffade Brommapojkarnas tränare Olof Mellberg.

– Jag kan inte kommentera olika namn eller vilka typer av diskussioner vi för, säger Bosse Johansson.

