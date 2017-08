Var illa ute – klarade sig från ”MFF-fiasko”

FCK är vidare i CL-kvalet (arkivbild). Foto: TT

De slog ut Malmö FF.

I tredje kvalomgången var Vardar på väg mot en ny jätteskräll.

Men FC Köpenhamn lyckades undvika ett nytt skandinaviskt fiasko.

Svenska fotbollsexperter var i chocktillstånd när makedonska Vardar slog ut Malmö FF i den andra kvalomgången. Sportbladets Johan Flinck kallade debaclet för ”det största fiaskot” i svensk Champions League-historia.

– Vi har svikit oss själva och fansen, sa tränaren Magnus Pehrsson.

– Otrolig jävla besvikelse, sa Anton Tinnerholm.

– Det finns inga ursäkter, sa Johan Wiland.

Tidigt mål

Men Vardar är bevisligen inte så svagt som många tror.

I den tredje kvalomgången hade man nämligen den skandinaviska giganten FC Köpenhamn i brygga.

Makedonierna vann hemmamötet med 1-0 och fick också in ett tidigt mål i returen på Parken vilket innebar att FCK var piskat att göra tre.

Fick rött kort

Vid ställningen 2-1 till FCK och med 20 minuter kvar att spela började fansen ana oråd eftersom Jan Gregus drog på sig sitt andra gula kort och visades ut.

Men trots en man mindre lyckades danskarna få in det förlösande 3-1-målet – och det fick man tack vare en svensk vänsterback. Det var nämligen Pierre Bengtsson som knorrade in inlägget till Federico Santander som nickade in målet.

FCK vann till slut med 4–1 efter att Pieros Sotiriou fastställt slutresultatet från straffpunkten och är således vidare till playoff.