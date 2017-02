Hysén hjälte för IFK Göteborg mot AIK

Foto: C MORE

DUBAI.

AIK var reservbetonat.

Blåvitt underpresterade.

Följden? En usel match.

– Det var fruktansvärt. Trist, trist, säger Rikard Norling.

Bara Nils-Erik Johansson och Amin Affane fanns kvar från den startelva som mötte Midtjylland tidigare i veckan.

Det reservbetonade AIK fick också en mardrömsstart. En minut in i matchen tilldelades Blåvitt en frispark ett par meter utanför straffområdet.

Martin Smedberg Dalence piskade in bollen i boxn. AIK kunde inte hantera ett tungt Blåvitt som rusade in i straffområdet och nyförvärvet Jesper Nyholm nickade in 0–1 bakom egen målvakt.

AIK blev stundtals hårt tillbakapressat under den första halvleken. Ändå lyckades Rikard Norlings manskap kvittera strax efter Blåvitts ledningsmål. Amin Affane, känd för sin fina fot, skruvade in 1–1 på frispark via stolpen och in i mål.

Bortdömt mål?

IFK Göteborg borde ha haft ledningen med 2–1 i halvtid. David Boo Wiklander kom ren vid den bortre stolpen i samband med en hörnvariant och skallade inlägget mot mål. Enligt tv-bilderna var nicken redan en bit innanför mållinjen när Kenny Stamatopoulos styrde bort den. Göteborgarna blev rasande när domaren vinkade avvärjande.

– Jag upplevde det som mål, säger Boo Wiklander till C More i pausen.

Matchbilden efter paus var i princip likadan. IFK Göteborg bytte in ännu mer rutin – Mattias Bjärsmyr, Tobias Hysén och Sebastian Eriksson – samtidigt som Norling låg kvar med sitt unga lag.

Blåvitt dominerade bollinnehavet fullständigt, men hade svårt att få upp passningstempot och skapade bara en handfull vassa lägen.

Störste målsumparen, Elias Omarsson, missade ett par feta chanser.

Då frälste Tobias Hysén sitt IFK Göteborg. I slutminuterna fiskade han upp en boll och dunkade – via ribban – in 2–1 till Blåvitt.

Det blev också slutresultatet.