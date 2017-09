J-Södra tog poäng mot Blåvitt – trots målvaktsskadorna

GÖTEBORG/STOCKHOLM. Två målvaktsskador – då tvingades Tommy Thelin ställa sig i mål.

Men Jönköpings Södra tog ändå en poäng mot IFK Göteborg.

– Jag är så rutinerad och gammal att skulle det hända något så fick jag hängas, säger Thelin.

IFK Göteborg behövde tre poäng mot Jönköpings Södra för att inte tappa hoppet om en Europaplats. Men gästerna chockade Blåvitt på bortaplan genom att ta ledningen efter en kvart. Dzenis Kozica tog ner bollen i straffområdet och drämde upp den i krysset.

Blåvittspelarna ville ha hands, men så blev det inte.

– Jag tar den med bröstet och sedan trycker jag in den i krysset så det var skönt, säger Kozica till C More.

Sören Rieks hade ett jätteläge att kvittera tio minuter, men skottet gick i ribban. I den 53:e minuten kom i stället kvitteringen. Patrik Karlsson Lagemyr gjorde sin första match från start för säsongen och tackade för förtroendet genom att sätta 1-1.

– Jag kände att jag fick en bra träff. Det var kul att göra mål. Det var mitt första inför hemmapubliken och fansen på Gamla Ullevi, säger han.

Tvingades kliva av

Med kvarten kvar tvingades J-Södra-målvakten Anton Cajtoft kliva av på grund av känningar i det knä som han skadade i april 2016. Ersättaren Francisco Mancilla var nära att bli olycksfågel när han kom ut fel mot Rieks. Dansken chippade bollen över målvakten, men återigen gick avslutet i ribban.

Med två minuter kvar av ordinarie tid åkte även Mancilla på en skada och fick låret lindat. Han spelade vidare trots smärtorna, men när han fick en smäll bara minuter senare gick det inte längre och lagkaptenen Tommy Thelin fick ställa sig i målet.

”Såg jävligt rutinerad ut”

Blåvitt lyckades dock inte sätta något segermål och J-Södra fick med sig en viktig poäng i bottenstriden.

– Det var en bra bottenpoäng. Blåvitt har varit inne i en bra trend tidigare. Det var en bra poäng för oss, säger Thelin som var nöjd med sin insats i målet.

– Det är nog första matchen jag står i mål på det här sättet. Jag har väl stått 20 minuter i någon pojklagsmatch tidigare, men jag tycker ändå jag såg jävligt rutinerad ut, eller hur?

– Jag kände att jag kunde ta det uppdraget att ställa mig. Jag är så rutinerad och gammal att skulle det hända något så fick jag hängas.

Håller man nollan får man väl stå i nästa match också?

– Ja, vi får ta en diskussion. Vi har två timmar i bussen hem.

Skadorna på målvakterna oroar dock inför viktiga matchen mot Sirius.

– Vi har en målvakt till hemma om det skulle behövas. Jag vet inte hur illa det är med våra andra målvakter, säger Thelin.

