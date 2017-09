Då: Var Oliver Twist Nu: Möter Man United

Will Miller, 21, har en ... något annorlunda karriär bakom sig.

2007 spelade han huvudrollen i Oliver Twist.

I kväll möter han Manchester United.

– Jag vill inte vara den som blir ihågkommen som Oliver Twist, säger Miller.

José Mourinho väntar rotera sitt Manchester United -lag i ligacupen i kväll.

Victor Nilsson Lindelöf, 23, väntas göra sin andra start då fyra spelare redan fått ledigt.

– Det är fotboll och det är en tävling så vi tar det på allvar. Vi spelar inte David (De Gea) eller (Eric) Bailly men om vi går vidare till nästa runda kommer de förmodligen spela samtidigt som andra får ledigt, sa Mourinho på gårdagens presskonferens .

Spelade Oliver Twist

Men även motståndarlaget Burton Albion, hemmahörande i The Championship, skapar rubriker.

Och framför allt på grund av mittfältaren Will Miller, 21.

2007 spelade han nämligen huvudrollen som det föräldralösa gatubarnet i ”Oliver Twist” när Charles Dickens bok gjordes om till tv-serie i England.

I kväll ställs mittfältaren mot Manchester United.

– Jag vill inte vara den som blir ihågkommen som Oliver Twist. Jag vill bli ihågkommen som fotbollsspelaren Will Miller, men om jag någon dag går tillbaka till skådespelandet vill jag gärna bli ihågkommen som skådespelaren Will Miller, säger Burtonmittfältaren enligt The Guardian .

Förutom Oliver Twist har 21-åringen även medverkat i filmer som ”Runaway” och ”The Kid” samt haft audition för ”Hugo” och ”X-Men”.

– Jag tänkte alltid att skådespeleri kan jag hålla på med oavsett vilken ålder du är i. Så är det inte med fotbollen och det var nog därför valet föll på det. Det var ett stort val, men också en fantastisk möjlighet.

”Lagkamraterna kom på mig”

Miller berättar att han försöker att hålla tyst om sina tidigare skådespelarinsatser.

Inte ens Millers tidigare tränare i Tottenham (lämnade klubben i somras), Mauricio Pochettino, visste om mittfältarens dolda talang.

– Det var otroligt intressant. Jag fick för bara några dagar sedan att han som ung var med i en stor tv-serie. Det var ett nöje att se honom på YouTube, sa Pochettino då .

Will Miller:

– Självklart kommer lagkamraterna på det efter ett tag, men jag vill inte vara känd som pojken som var skådespelare. När du byter inriktning vill du vara känd för det du håller på med nu. Så nu önskar jag att vara fotbollsspelare, inte den som alla säger: ”Åh, det där är Oliver Twist” om.

