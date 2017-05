Gör sitt första hattrick – på tio minuter

Fotboll är en märklig sport ibland.

Linda Sällström, 28, väntade tio säsonger på sitt första allsvenska hattrick.

Sedan kom det på tio minuter.

Vittsjö–Djurgården såg på förhand ut som en jämn historia. En poäng skilde lagen åt när matchen rullade igång på Vittsjö IP.

Men snart var all spänning borta. Linda Sällström hade nicklobbat in 1–0, placerat in 2–0 samt gått i djupled och lyft in 3–0 i matchens inledning. Hela hattricket klockade in på nio minuter och tolv sekunder.

Delade ledning i skytteligan

Finskan har drabbats av tre korsbandsskador under sina tio säsonger i Sverige. När hon mått som sämst har hon övervägt att sluta med fotbollen. Men i år har hon varit skadefri och glänst i skåningarnas anfall. De tre målen tar upp henne jämsides med Kvarnsvedens Tabitha Chawinga i allsvenskans skytteliga. Båda har gjort nio mål på sju omgångar.

Matchen återhämtade sig aldrig efter Sällströms show. Lagen gjorde varsina mål till och skrev slutsiffrorna till 4–1. Därmed kryper Vittsjö upp på övre halvan i en haltande tabell.