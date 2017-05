IFK:s sportchef efter krismötet med spelarna

GÖTEBORG. Sportchefen Mats Gren fortsätter sitt uppdrag i IFK Göteborg.

Det meddelar han efter dagens krismöte med spelarrådet.

Sportchefen tror att missnöjet från spelarna kan bero på att han hamnat för långt från den sportsliga verksamheten samt den prekära kontraktssituationen.

– Jag kommer inte avgå. Om klubben skulle fatta ett annat beslut så är det så, säger Mats Gren i en lång intervju med Sportbladet.

INTE LÄNGRE KAMRATER. Spelarna i IFK Göteborg har vänt Mats Gren ryggen, och missnöjet inom truppen är utbrett. Trots det har sportchefen fortsatt fullt förtroende från styrelsen.

Mats Gren möter upp Sportbladet och Fotbollskanalen på Kamratgården klockan halv tre. En stund tidigare har han haft ett 30 minuter långt möte med tre av fyra spelare i spelarrådet - Mattias Bjärsmyr , Tobias Hysén och Mads Albaek.

Mötet var initierat av Mats Gren själv efter onsdagens uppgifter i GT om ett utbrett missnöje i spelartruppen riktat mot sportchefen.

Mattias Bjärsmyr, den enda spelare som får uttala sig i frågan för IFK Göteborg, ville inför mötet inte berätta vad spelarna tänkte säga. Mats Gren är till en början sparsam med vad som kom fram på krismötet.

– Det vi har pratat om tänker jag inte kommentera, säger han.

Hur skulle du beskriva relationen med spelarna efter kritiken och mötet?

– Precis vad vi har diskuterat och gått in på vill jag inte kommentera. Ni får bara acceptera att jag inte kommenterar hur mötet varit.

Var det viktigt att ha ett möte?

– Ja, det var initierat av mig. Jag skulle varit med till Berlin i dag med sponsorerna. Men det kände jag att det inte var riktigt läge för. Det var viktigt att få fejsa det och höra om det finns en sanning bakom det. Och vad de har att säga om det och varifrån det kommer och från vilka det riktas. Det var det jag ville ha svar på.

Hade du före i går märkt av ett missnöje?

– Nej.

”Ingen bra situation”

Att spelare i nuvarande truppen anonymt säger att det finns flera spelare som inte kommer att skriva på en förlängning om du sitter kvar som sportchef, har du känt av den tveksamheten tidigare?

– Nej.

Hur reagerade du när du såg uppgifterna i går?

– Jag vill inte gå in på det. Jag har försökt att reda ut det i dag och få en förklaring till vad det kommer ifrån.

Känner du dig pressad?

– Pressad? Det är det jag försökt reda ut i dag. Det är ingen bra situation för klubben om det finns en massa negativa skriverier i klubben.

För din egen del, det är riktat mot dig?

– Jag har försökt reda ut det eftersom jag inte haft en indikation på det tidigare. Jag får ta ett snack med Frank (Andersson ordförande) och med styrelsen nu. Jag vet inte hur mycket dom (spelarna) har snackat med styrelsen.

Hur känner du inför dina uppgifter i klubben?

– Jag har inga problem. Jag har varit med när det blåst förut.

Har du tankar på att sluta?

– Avgå? Från min sida, nej. Jag ser inte det. Om klubben skulle fatta ett annat beslut så är det så.

Att kritiken kommer på det här sättet, hur ser du på att spelarna väljer att gå den vägen?

– Det är ingen väg som jag skulle vilja ta i alla fall.

Hur skulle du beskriva stämningen på Kamratgården är det högt i tak?

– Jag har aldrig sett problemet, min dörr står alltid öppen. Att jag har kommit lite längre från det sportsliga nu beror på att jag har haft andra uppgifter också. Jörgen (Lennartsson) har också klagat på att jag har kommit för långt ifrån. Den dagen jag framförde det till styrelsen så sa jag att vi inte kan ha det så om det ska vara bra.

”Vet vad jag har sagt – behöver inte skämmas”

Hur ser du på förre IFK-spelaren Gustav Engvalls anklagelser i BB-podden i GT där han beskrev att du ljugit och sagt att han fejkat skador?

– Jag vill aldrig ha en slakt om olika saker som Gustav säger. Gustav är just nu en spelare i en annan klubb. Varför ska jag sitta och kommentera något som han säger om mig? Jag vet vad jag har sagt och det kan jag stå bakom utan att behöva skämmas för det.

Mats Gren bekräftar indirekt under vårt 20 minuter långa samtal att det finns ett missnöje och att han tror att det kan bygga på två saker: hans dubbla roller som både sportchef och klubbdirektör samt den prekära kontraktssituationen med nio spelare (plus två på lån) på utgående kontrakt.

– Jag förstår att det kan finnas ett visst missnöje över att jag har kommit längre från sporten. Det har jag tagit till mig. Därför har vi jobbat på slutet och fått in Mats Palmgren, kommersiellt ansvarig. Så jag har kunnat vara med på en del träningar och genomgångar före matcherna. Jag har försökt att komma lite närmare, förklarar Mats Gren.

Den kombinerade rollen kan vara anledningen till kritiken?

– Ja, det är det. Jag hinner inte vara med på lika mycket grejer som jag varit förut, så enkelt är det.

Vissa säger att du har tappat kontrollen. Är det en uppfattning att du inte är så nära längre?

- Direkt när jag kommer längre i från kan det uppfattas så. Säkert är det kontraktssituationen också. Det har jag förståelse för. Sedan finns det grunder för det. Jag har pratat med alla och alla har fått en förklaring till hur läget är. Hos vissa har förhandlingarna strandat för att de lägger sig på en nivå som jag överhuvudtaget inte kan lägga mig på. Då får jag säga att: "Jag kan inte fortsätta förhandlingarna om inte ni kommer med något nytt".

”Vill ha helt andra summor än jag kan sträcka mig till”

Då är det ju låsta förhandlingar?

– Ja, det är det med flera stycken. Därför är kommunikationen att det inte händer något. Det kan vara för att flera stycken inte vill. Att de vill se att klubben satsar. Flera stycken har strandat för att de för tillfället är på helt andra summor än vad jag kan sträcka mig till med vår ekonomi. Sedan är det självklart nivån som jag kan erbjuda några för låg jämfört med den nivån som de vill ha, säger Mats Gren.

I måndags var frågan om inriktning uppe på klubbens styrelsemöte.

– Jag måste få klara budgetalternativ för att klara av att sitta i förhandlingar. Sitter jag i förhandlingar och gör klart med fyra spelare och inte vet hur vi ska ligga i budgeten 2018 kanske det blir att jag lägger de spelarna alldeles för högt. Det är något som jag inte vet just nu och då blir det svårt att sätta sig i förhandlingar.

Vore det hälsosamt för klubben att gå någon väg än att kanske börja om och bygga långsiktigt?

- Möjligt att det i slutändan är det bästa. Jag har sagt att kan inte vi få ordning på ekonomi och budget så är det väldigt många avtal som går ut 2017. Då måste vi titta vilken väg vi ska ta. Då kan du verkligen rätta till saker också. Man måste helt enkelt bestämma sig vilken väg man ska gå.

Om klubben väljer att gå annan väg så kommer troligen merparten av de som sitter på utgående kontrakt inte stanna?

- Inte merparten kanske, men en del av dem ja.

Har ni råd att förlänga med alla?

- Jag kan väl säga så att det är nog inte lätt att förlänga med alla till den lönen de hoppas få.

Då får de vara beredda på att sänka sina löner?

- Bestämmer vi oss för att vi går på den linjen att vi satsar på yngre, då är det säkert ändå vissa spelare vi vill ha kvar, men vi kommer inte kunna ha kvar dem till samma löner. Så är det.

Parallellt med verksamheten pågår diskussioner med tränaren Jörgen Lennartsson . Även i det fallet är det viktigt för Mats Gren att kunna peka ut riktningen för Blåvitt.

– Skulle det bli en helt annan satsning är det viktigt för mig att Jörgen vet om det, tar ställning till det och vill vara med på det. Skriva avtal med tränare och han inte vet hur det blir. Sedan: "Nu blev det såhär, va fan det var det ingen som sa till mig". Allt hänger ihop. Det är självklart. Jörgen skulle kunna vara vår tränare både om vi drar ner, satsar eller ligger kvar på samma nivå. Men det är också bra om tränare får veta vilka premisser han kliver in på. Så han kan säga: "Nej, då är jag inte intresserad" eller "Det där är jätteintressant"