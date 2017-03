Efter historiska upphämtningen – får böter

FC Barcelona stod för en av tidernas galnaste vändningar i Champions League mot PSG.

När Sergi Roberto satte det avgörande målet långt in på stopptid rusade hela Barca-bänken in på plan.

Även en del supportrar kom in på plan för att fira – och nu bötfälls klubben.

FC Barcelona stod för en monstrupphämtning i Champions Leagues åttondelsfinal. Efter att ha förlorat på bortaplan mot Paris Saint-Germain med 4–0 lyckades katalanerna helt osannolikt vinna hemma på Camp Nou med 6–1, och ta sig vidare i turneringen.

När Sergi Roberto tryckte in det avgörande målet på volley långt in på stopptid flög hela Barca-bänken upp och rusade in på plan. Även supportrar kom in på plan.

När slutsignalen sen ljöd kom det in ännu fler supportrar på planen för att fira den otroliga vändningen.

Bötfälls av UEFA

Nu får Barcelona böter för planinvasionen av UEFA:s beslutande organ. En bötessedel på ungefär 175 000 kronor, rapporterar skysports.com .

Med i bedömningen tas även ”olämpligt uppträdande av laget”, eftersom fem gula kort delades ut till Barca-spelare under matchen.

Även Arsenal, Bayern och Saint Etienne bötfälls

Arsenal får böter av samma anledning som Barcelona, planinvasion, efter 5–1 förlusten mot Bayern München. Knappt 50 000 kronor får den engelska storklubben betala, medan Bayern får böta kanppt 30 000 för att supportrar kastat in toapapper på planen.

Saint Etienne bötfälls även de. Detta efter att supportrarna tänt bengaler och kastat in föremål på planen i Europa League-matchen mot Manchester United på Old Trafford den 16 februari.

Deras bötessedela är betydligt högre än Barcelonas, drygt 470 000 kronor.