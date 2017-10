Erkänner: ”Var jag som kastade pizzan på Ferguson”

Talar ut om 13 år gamla ”mysteriet”

Foto: TT Fábregas och Ferguson

Ett av fotbollens ”största” mysterium är löst.

Cesc Fàbregas erkänner att det var han som kastade pizzan på Sir Alex Ferguson i det klassiska mötet på Old Trafford.

– Förlåt, det var inte meningen, säger spanjoren i en tv-show.

Manchester United och Arsenal har drabbat samman otaliga gånger, senast i maj när Arsenal vann med 2–0 hemma på Emirates.

Ett möte som blivit extra uppmärksammat genom åren, och som i brittisk press kallats för ”Battle of the buffet”, skedde på Old Trafford i oktober 2004, där United bröt gästernas långa svit på 49 matcher utan förlust.

Men det var scenerna efteråt som blev den stora snackisen.

”Som en frisbee”

Då, i spelartunneln, fick den dåvarande United-tränaren Sir Alex Ferguson en pizza kastad på sig i ansiktet och undrade, precis som alla andra, vem den skyldige var.

– De sa att det var Cesc Fàbregas, men jag har ingen aning om vem syndaren är, skrev Ferguson i sin självbiografi flera år senare.

Förre Arsenal-spelaren Martin Keown ska dock ha avslöjat att det var just Fàbregas som var boven.

– Vad jag vet var det en spansk kille med grym teknik. Han hade grym teknik även med pizzan. Han kastade den som en frisbee, sa Keown.

”Alla gapade”

Även Ashley Cole uppmärksammade händelsen i sin självbiografi:

”Alla stirrade och kunde bara gapa medan pizzan gled ned för det där kända, rödflammiga ansiktet och ner över hans fina svarta kostym”, skrev fotbollslegendaren.

Fàbregas själv har hållit tyst om händelsen – fram till nu.

I tv-showen ”A League of Their Own” lägger han sig platt och berättar om den besynnerliga händelsen i spelartunneln.

”Hörde röster”

– Jag hörde röster och tänkte: ”Vad är det som händer?”. Så jag gick ut med min pizzabit och såg Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown... alla stod och knuffade på varandra. Jag tänkte att jag ville ge mig in, men visste inte hur och... kastade. När jag såg vem den träffade..., säger Fàbregas innan han, enligt Daily Mail , vänder sig mot kameran.

– Förlåt, Sir Alex. Det var verkligen inte meningen.

Samtidigt delar han ut en känga till ”skvallerbyttan” Martin Keown.

– Han är en lögnare, för jag såg honom framför mig, när han bråkade med de andra, så han såg inte vad jag gjorde.

