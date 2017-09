Attackerade laget – med sina personbilar

Rasande efter galna matchen: Orsakade tre trafikolyckor

Foto: Armando Franca / TT / NTB Scanpix

Shanghai SIPG är i semifinal i asiatiska Champions League efter en osannolik kvartsfinal mot Guangzhou Evergrande.

Efter segern anklagade en rasande André Villas-Boas motståndaren för att ha försökt stoppa lagets spelarbuss genom att iscensätta trafikolyckor på väg till arenan.

– Samma två bilar var totalt inblandade i tre trafikolyckor precis framför oss, säger tränaren enligt ESPN .

Foto: STR / AFP

Det var en fullständigt osannolik kvartsfinal som på tisdagen utspelade sig i asiatiska Champions League. Shanghai SIPG hade med sig en 4-0-ledning från hemmatchen men klappade igenom efter två utvisningar i returen och lät motståndaren Guangzhou Evergrande komma ikapp. Först efter straffar kunde Shanghai sedan ändå säkra segern

”Har manipulerat förbundet”

Trots det var det en rasande André Villas-Boas som mötte pressen efter segern.

– Domaren bestämmer att straffarna ska slås framför Guangzhous supportrar. Domaren ger oss två röda kort. Zhang Linpeng borde dessutom ha varit avstängd i den här matchen eftersom han armbågade en av våra spelare i den första matchen men disciplinkommittén ansåg inte att en armbåge är våldsamt spel. Sedan kommer vi hit med vår buss och samma två bilar är inblandade i tre trafikolyckor precis framför oss. Det här är ett problem, sa den rasande Shanghai-tränaren till ESPN och fortsatte:

– Det här är den största segern i SIPG:s historia eftersom den klubb vi möter får göra vad de vill. De kan orsaka trafikolyckor framför oss, de har spelare som kan armbåga Elkeson utan att bli avstängda och ändå vann vi. Domaren gav vår målvakt gult kort under straffläggningen! Det är en skandal. Evergrande har manipulerat det asiatiska fotbollsförbundet.

”Körde sin bil in i vår buss”

Redan 2014 anklagade australiensiska Western Sydney Wanderers den kinesiska klubben Guangzhou Evergrande för ett antal mycket fula knep inför en match i asiatiska Champions League.

– Deras fans var helt galna. De tog sig in på spelarhotellet, försökte ta sig in i spelarnas hotellrum och ringde deras rumstelefoner. Sedan omringade de vår spelarbuss så att polisen var tvungna att rädda oss varpå en supporter körde in sin bil i vår buss! Vi hade dock blivit varnade för att det kunde hända något och hade därför en reservbuss med oss så att vi kunde byta, sa Gavin Costello, lagets administrativt ansvarige, då till The Sun.