Anfallsduon saknas för AIK

Ishizaki fortfarande inte spelklar.

Norrköping borta.

Då får Rikard Norling möblera om igen.

Eero Markkanen är avstängd – och Stefan Ishizaki fortsatt skadad.

Knappt halvvägs in på säsongen har AIK fortfarande inte hunnit spela in ett ordinarie anfallspar. Avstängningar, dålig form och skador har hackat upp möjligheten för tränare Rikard Norling. När laget åker ner till Östgötaporten för att möta IFK Norrköping under torsdagen saknas återigen viktiga spelare.

Eero Markkanen, som varit försteanfallare den senaste tiden, är avstängd. Inte heller Stefan Ishizaki kan spela. Veteranen drog på sig en skada i derbyt mot Djurgården och är ännu inte redo för matchspel, även om han tränat för fullt med laget under veckan.

Peking får tillbaka spelare

Av träningsveckan att döma fortsätter Simon Thern i ”Ishizaki-rollen” som släpande anfallare. Längst upp på topp? Där slåss Denni Avdic och unge Daniel Mushito, 17, om platsen. Troligast är att Avdic går först.

Några glädjande nyheter?

Per Karlsson är helt tillbaka från sin skada och spelklar om Norling vill använda honom som en av tre mittbackar.

I IFK Norrköping är de tidigare långtidsskadade David Mitov Nilsson och Simon Skrabb tillbaka i matchtruppen.

Matchen startar 19.00 i kväll.

