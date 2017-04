Arsenals smäll – storförlust mot Crystal Palace

Arsenal behövde en seger för att hänga på i Champions League-kampen.

Då blev det 3–0 förlust mot Crystal Palace och tappad mark.

– Det är väldigt oroande och vi är besvikna över att förlora matchen på detta sätt, säger Arsene Wenger till BBC efter matchen.

Kampen om Champions League-platserna tätnar i Premier League .

Under helgen har alla topplag tagit trepoängare. Det gjorde att pressen var stor på sjätteplacerad Arsenal i bortamötet mot Crystal Palace.

En press som visade sig bli för stor. På bortasektionen hördes rop om att spelarna inte är värda tröjan och skyltar med texten ” Enough is enough, Wenger out ” syntes.

Crystal Palace vann med 3–0 vilket gör att Arsenal nu har sju poäng upp till fjärdeplatsen med en match mindre spelad.

– Detta skadar oss så klart. Det får konsekvenser för jakten på topp fyra, säger Wenger.

Storförlust på Selhurst Park

Hemmalaget kom ut starkt och Andros Townsend kunde sätta 1–0 i 17:e minuten framspelad av Wilfried Zaha.

Samme Zaha spelade sen fram Yohan Cabaye till 2–0 efter dryga timmen. Och när Luka Milivojević säkert gjorde 3–0 på straff inför ett kokande Selhurst Park fem minuter senare var matchen förlorad för ”The Gunners”.

Faktum är att Arsenal inte lyckades skjuta ett enda skott på mål i andra halvlek.

– Jag förstår att våra fans är besvikna och det är vi också i kväll, säger Wenger till BBC Sport.

Om hans framtid vill fransmannen inte ge några besked.

– I kväll känner jag inte för att prata om det. Just nu vill jag fokusera på att vi hade ett dåligt resultat.

Förlusten är Arsenals fjärde raka på bortaplan, något som aldrig tidigare hänt Arsene Wenger, och kritiken haglar på Twitter.

” Kan inte se att Arsene Wenger offentliggör sitt nya kontrakt denna veckan ”, skriver förre spelaren och programledaren Gary Lineker.

” Spelarna är patetiska. Men det är Wenger som rekryterar spelarna och sätter tonen. Dags att lämna ”, skriver The Times journalisten Henry Winter.

Segern var Crystal Palace femte på de sex senaste matchern och betyder att laget tar ett kliv bort från bottenstriden på 16:e plats.

