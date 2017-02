Zlatans Arsenalhån: ”Vunnit mer själv”

Som 17-åring tackade Zlatan Ibrahimovic nej till Arsenal.

Och efter ligacuptiteln i går pikade svensken Premier League-konkurrenten.

– På sju månader har jag vunnit hälften av vad vissa klubbar vunnit på tio år, hånar Ibrahimovic.

Foto: AP (stora bilderna), Instagram @iamzlatanibrahimovic (lilla bilden)

Zlatan Ibrahimovic , 35, fortsätter att ”erövra England”.

I går avgjorde svensken ligacupfinalen mot Southampton med två mål, varav det sista var avgörande 3–2 i 87:e minuten, och bärgade sin 32:a titel i klubbsammanhang .

– Jag kom för att vinna och jag vinner. Jag måste fortsätta, för desto mer jag vinner, ju nöjdare blir jag, sa svensken till Sky Sports efteråt.

Hånet mot Arsenal

Och efter att ha säkrat sin andra titel med Manchester United kom svensken med en oväntad pik – mot ligakonkurrenten Arsenal.

– Det är min andra titel med med klubben. På sju månader har jag vunnit två titlar – det betyder att vi tror på det vi gör och vi fortsätter att vinner. Det finns andra klubbar som inte vunnit något på tio år, säger Zlatan i vad som, enligt The Sun , ska uppfattas som ett hån mot Arsenal.

Som 17-åring tackade Ibrahimovic nej till ett provspel med Arsenal med orden: ”Zlatan gör inte auditions” .

Och 18 år senare har han gett Manchester United två titlar på sju månader medan Arsenal vunnit två Community Shield- och FA-cuptitlar de senaste tio åren.

– På sju månader har jag vunnit hälften av vad vissa klubbar vunnit på tio år och jag är glad över det.

”Mourinho är en vinnare”

Sedan tidigare har även José Mourinho varit i öppet bråk med Arsene Wenger och kallat fransmannen för ”en expert på att misslyckas” och hånat klubben för brist på titlar.

Ord som Zlatan Ibrahimovic spär på.

– Mourinho är en vinnare. När du tar in José vet du vad du får. Om du vill vinna tar du in José, det är så det fungerar. Klubben visste vad de gjorde när de tog in honom, säger Ibrahimovic.