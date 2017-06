Stor dramatik när Kristianstad vann

Kristianstad besegrade Kvarnsveden med 2–1 efter stor dramatik.

Amanda Edgren avgjorde med matchens sista spark och stort jubel utbröt.

– Det går inte att beskriva hur tungt det känns just nu, säger Kvarnsvedens Julia Roddar till damallsvenskan.tv.

Foto: Damallsvenskan.tv

Det var den sista matchen i damallsvenskan inför EM-uppehållet, som varar fram till mitten av augusti, när tabellsjuan och tabellåttan möttes.

Och det blev en oerhörd dramatisk match på Ljungbergsplanen i Borlänge.

Ogonna Chukwudi gav gästerna ledningen redan efter elva minuter och hemmalagets kvittering dröjde till den 85:e minuten då Elizabeth Addo kvitterade på straff.

Nickskarv blev avgörande

Då trodde nog de flesta att lagen skulle dela på poängen.

Men gästernas Amanda Edgren ville annat.

När de fyra tilläggsminuterna precis var över slog Rebecka Holm en frispark från vänster som forwarden nickskarvade förbi en chanslös Jenny Wahlén i hemmamålet.

Edgrens femte mål för säsongen och tre sköna poäng hem till Skåne.

”Stolt över laget”

För precis när Kvarnsveden gjorde avpark blåste domaren Ozan Camlibel av matchen.

– Asså, det är svårt att säga någonting just nu så här tätt inpå. Vi är väldigt besvikna och en väldigt, väldigt tung förlust. En sådan där boll som går in i vårt eget mål, det går inte att beskriva hur tungt det känns just nu, säger Kvarnsvedens Julia Roddar till damallsvenskan.tv.

Mer uppåt var det i Kristianstadlägret, som i och med segern skaffar sig en lucka på tre poäng ner till just Dala-laget.

– Jag tycker våra kamper mot kvarnsveden är fantastisk roliga. Jag är stolt över laget att vi vann den här matchen. Vi har utvecklas fantastisk varje match och nu får vi resultaten med oss. Jag är väldigt nöjd, säger mittbacken Sif Atladottir.