Norlings utbrott efter missen av Avdic

Markkanen räddade oavgjort för AIK

DUBAI.

Eero Markkanen stod för ett fint mål.

Denni Avdic?

Han missade ett öppet läge – och Rikard Norling skrek frustrerat vid sidlinjen.

– Vi förlorar två av allsvenskans bästa forwards i Isak och Obasi. Det är upp till Eero och Denni att ta ett steg framåt. De måste göra det om vi ska kunna tampas i toppen, säger tränaren efter 1–1 mot Midtjylland.

Foto: BILDBYRÅN

Försvarsspelet har varit AIK :s stora styrka sedan Rikard Norling tog över. Det märktes inte när danskarna tog ledigt tidigt i matchen. Backlinjen var inte alls påkopplade i samband med en fast situation.

Fint inlägg av Blomberg

Jakob Pausen skickade in en rapp inläggsfrispark i straffområdet och AIK:s backlinje kom helt fel och uppträdde yrvaket i situationen.

Helt ensam kunde Filip Novak i den 24:e minuten enkelt stöta in 1–0 till FC Midtjylland förbi den i övrigt sysslolöse Oscar Linnér i AIK-målet.

Bortsett från ett svagt långskott från Stefan Ishizaki hade AIK svårt att skapa lägen. Kvitteringen i den 38:e minuten kom därför som en överraskning. Daniel Sundgren, bäst i AIK, dundrade fram längs högerkanten och spelade ut bollen till Johan Blomberg. Mittfältarens väl avvägda inlägg kom i perfekt höjd för Eero Markkanen som skickligt styrde in nicken i krysset.

– Eero visar verkligen kraft på topp i dag, säger tränaren Rikard Norling.

Avdic missade öppet läge

I den andra halvleken, som blev mållös, jagade båda lagen ett segermål. Närmast kom Denni Avdic som – helt ren i straffområdet – inte alls fick träff på ett fint inlägg från Daniel Sundgren.

– Den är omöjlig, Denni Avdic, skrek en frustrerad Rikard Norling från sidlinjen efter den missade chansen.

Efter matchen kommenterade Norling anfallssituationen i AIK.

– Vi förlorar två av allsvenskans bästa forwards i Alexander Isak och Chinedu Obasi. Det är upp till Eero och Denni att ta ett steg framåt. De måste göra det om vi ska kunna tampas i toppen.

Olsson kom in

Med en halvtimme kvar kom nyförvärven Simon Thern och Kristoffer Olsson in i matchen. Duon visade upp fina tendenser, men lämnade inget större avtryck.

– Visst var det speciellt att få möta min gamla klubb direkt, det var det. Men det är inga hard feelings och jag hälsade på alla, säger Kristoffer Olsson.

Matchen slutade därmed 1–1. På lördag ställs AIK mot IFK Göteborg.