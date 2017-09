Norrby vann överraskande mot BP

Foto: SIMON HASTEG RD / BILDBYR N BP har det tungt (arkivbild).

Brommapojkarna reste till Borås och match mot bottenlaget Norrby. Då såg Norrbys Mehmed Dresevic till att Olof Mellbergs mannar åkte på pumpen.

Dresevic kom med full fart fram in i BP:s straffområde och stötte in matchens enda mål precis innan pausvilan.

– Vi var tvungna att gå framåt. Vi har haft en bra känsla och i dag lossnade det, det var skönt, säger Norrbys Jesper Brandt till C More.

Det var Brommapojkarnas fjärde raka match utan seger, men laget är kvar på andraplatsen i tabellen. I botten lyfte Norrby och ligger nu elva.

Värnamo vann

Värnamo vann mot Degerfors. Det kan hemmalaget tacka Pär Cederqvist för. Han dunkade in Värnamos två mål i 2–1-segern.

Falkenberg jagar kvalplatsen till allsvenskan, men fick bara med sig en poäng hemma mot Örgryte (1–1) och avståndet upp till Trelleborg är nu tre poäng med en match mer spelad.