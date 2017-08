Sverige föll mot Bulgarien i kvalet

SOFIA/STOCKHOLM. Sverige hade ett drömläge att nå VM.

Men efter förlusten mot Bulgarien blir det en kamp om andraplatsen i gruppen.

– Vi ger bort tre mål, säger Mikael Lustig.

Sverige ledde kvalgruppen inför kvällens matcher och hade ett superläge inför kvällens matcher. Men efter matchen mot Bulgarien ser det inte lika ljust ut.

Sverige fick en mardrömsstart och redan efter tolv minuter kom hemmalagets ledningsmål.

Stanislav Manolev kunde nicka in 1-0 efter tveksamt svenskt försvarsspel. Bara minuter senare fick Sverige straff efter att Andras Granqvist fällts i straffområdet.

Emil Forsberg tog hand om straffen, men målvakten räddade. På returen var Marcus Berg framme, men inte heller han lyckades få in bollen.

Kvitteringen kom i stället i den 29:e minuten. Mikael Lustig dök upp på en hörna och nickade in 1-1.

Åkte på kalldusch

Men den svenska glädjen blev kortvarig.

Återigen var det svenska försvaret inte med när Georgi Kostadinov nickade in en frispark till 2–1.

Sverige kvitterade dock på nytt innan halvleken var över. Lustig spelade fram Berg som också gjorde mål på nick. Eftersom Frankrike körde över Nederländerna behövde Sverige tre poäng för att haka på i topp.

Emil Forsberg hade flera bra avslut, men Bulgariens målvakt stod hela tiden i vägen.

”Ger bort matchen i onödan”

I stället åkte Sverige på en riktig kalldusch när hemmalaget gjorde 3-2 i den 79:e minuten efter att Jakob Johansson tappat boll på mittplan. Det blev också slutresultatet.

– Vi har många chanser och det borde räcka till vinst. Att släppa till så här många chanser är inte bra. Vi ger bort tre mål, eller det är i alla fall tre enkla mål, säger Lustig till Kanal 5 och fortsätter:

– Det är en match som vi ska vinna. Jag tycker att vi är ett bättre lag, men tyvärr vinner man inte matcher när vi bjuder på för många chanser.

Forsberg var inne på samma spår.

– Vi var lite slappa första 45 och gav bort alldeles för mycket, två onödiga mål. Vi var inte på tårna. Jag tycker att vi gör en bättre andrahalvlek, men vi gör inte mål. Det är klart att det är surt.

Förlusten innebär att förstaplatsen i gruppen nu är så gott som körd för Sverige. Dessutom är Bulgarien nu med i matchen och är bara en poäng efter Sverige i kampen om andraplatsen.

Sverige behöver nu en seger mot Vitryssland på söndag.

– Vi är för dåliga i dag helt enkelt. Vi har varit otroligt bra i kvalet så här långt, men i dag går vi på en nitlott. Det är stor besvikelse i dag, men sedan laddar vi om för Vitryssland. Det är en otroligt viktig match för oss. Gruppen lever fortfarande, säger Andreas Granqvist.

FAKTA Plusbetygen Robin Olsen ++ Tvekade på inlägget vid första målet – såg ut att kunna gå ut vid andra. Mycket knappt godkänd. ------------------------------------------------------------- Mikael Lustig +++ Fint nickmål, gav Sverige energi i matchen. Slog inlägget till 2-2. Victor Nilsson Lindelöf + Sverige släpper tre mål mot Bulgarien - går inte att ge godkänt. Andreas Granqvist + Läs motiveringen ovanför. Ludwig Augustinsson + Problem i luftrummet - hängde inte med vid Bulgariens ledningsmål. --------------------------------------------------------------- Jimmy Durmaz (82) + Fick ut för lite och svag defensivt. Ryker mot Vitryssland? Albin Ekdal (70) + Seg, svagt passningsspel, farliga bolltapp och onödiga frisparkar (1-2-målet). Ryggen hämmade trots allt? Jakob Johansson (85) + Känslan är att Johansson är nyttigast mot de bästa nationerna (läs: Frankrike). Ödesdigert bolltapp före 2-3-målet. Emil Forsberg + Straff, frispark i kanonläge och tung volley. Men Iliev i Bulgariens mål tog allt. Underkänd sett till ”kraven” vi har på Foppa numera. ———————————————— Marcus Berg +++ Suverän nick till 2-2 och flera fina aktioner. Kunde satt returen på straffen. Ola Toivonen + Rörde knappt bollen och var nästan helt osynlig i en timme. Ersättare Sebastian Larsson (70) ++ Victor Claesson (82) Samuel Armenteros (85) Plusjury: Johan Flinck, Fredrik Jönsson Läs mer

FAKTA Kommande speldatum i VM-kvalet: ⁠ 3 september, klockan 18.00: Vitryssland-Sverige (Borisov Arena), Kanal 5. Övriga matcher i Sveriges grupp: Holland-Bulgarien och Frankrike-Luxemburg. ⁠ 7 oktober, klockan 18.00: Sverige-Luxemburg (Friends Arena), Kanal 5. Övriga matcher i Sveriges grupp: Bulgarien-Frankrike och Vitryssland-Holland. ⁠ 10 oktober, klockan 20.45: Holland-Sverige (Amsterdam ArenA), Kanal 5. Övriga matcher i Sveriges grupp: Frankrike-Vitryssland och Luxemburg-Bulgarien. VM-kvalet – förutsättningar: Alla gruppvinnare går till VM. Åtta av de nio bästa tvåorna lottas mot varandra i ett playoff. Sverige ligger nu tvåa i gruppen, tre poäng bakom Frankrike som stormar mot VM. Efter förlusten är Bulgarien bara en poäng bakom Sverige och Nederländerna tre i kampen om andraplatsen. Så skiljs lagen åt i VM-kvalet 1) Poäng 2) Målskillnad 3) Gjorda mål 4) Poäng i inbördes möten 5) Målskillnad i inbördes möten 6) Gjorda mål i inbördes möten 7) Bortamål i inbördes möten 8) Fair play-poäng 9) Lottning Läs mer

