Sjukstuga i Bajen – Kennedy missar

Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYR N

Det är rena sjukstugan i Hammarby.

Kennedy Bakircioglu, Leo Bengtsson, Mario Musa och Romulo missar definitivt matchen mot IFK Göteborg.

– Och själv har jag riktigt ont i halsen, säger tränaren Jakob Michelsen och hostar.

Den danske tränaren kraxar rejält när han pratar med Sportbladet. Han har ingen influensa – som lagkaptenen Kennedy Bakircioglu – men mår uppenbarligen inte bra.

– Det funkar, men är inte fantastiskt. Men planen är att jag ska åka till Göteborg. Halsen gör dock riktigt ont, även om den blir bättre.

Bakircioglu och Leo Bengtsson missar definitivt matchen på grund av sjukdom. Lagkaptenen har inte tränat på över en vecka och inte heller talangen Bengtsson har kunnat vara med särskilt mycket nere på träningsanläggningen.

Fem spelare kan missa matchen

Dessutom saknas Mario Musa och Romulo.

– Det stämmer att de fyra missar matchen, säger Michelsen.

Inte nog med det: Stefan Batan riskerar också att missa matchen på grund av problem med en baksida.

– Vi vill så klart alltid ha så många spelare som möjligt att välja mellan. Men vi får i alla fall tillbaka Aidoo från avstängning. Det är ett tufft schema nu med tre matcher på sex dagar. Vi fokuserar fullt ut på spelarna som kan vara med.

16-åring på bänken

Men Bajens trupp är de facto tunn. I senaste matchen mot Sundsvall fick 16-årige Olle Edlund sitta på bänken. Det är inte omöjligt att han och ytterligare en jämnårig talang får följa med till Göteborg.

– Truppen är inte den bredaste. Vi sa ju hej då till tio spelare inför säsongen, men har bara fått in fem namn. Det är inte mer än 20 spelare plus två målvakter, och då räknar jag med U19-spelarna. Men det positiva är att unga spelare får chansen. Jag vill ha en liten, men stark trupp. Nyförvärven ska alltid vara sådana som går direkt in i laget, säger Michelsen.

Gillar Rieks och Albaek

Han ser fram emot onsdagens fajt mot IFK Göteborg, som Michelsen verkligen respekterar.

– Alla vet att det är ett fysiskt starkt lag som är bra på fasta situationer, men de blir också bättre och bättre med bollen. Jag gillar framför allt mina två landsmän: Sören Rieks och Mads Albaek, även om jag hörde att den senare kan missa matchen. Jag blir överraskad om inte Göteborg slutar på en topp fyra-placering innan säsongen är över.