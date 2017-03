BP fortsätter skrälla – slog ut Elfsborg

Foto: BILDBYRÅN

Brommapojkarna skrällde sig vidare från gruppen i Svenska cupen.

I kvartsfinalen kom nästa skalp.

”BP” bortaslag Elfsborg och nu väntar IFK Norrköping i semifinal.

– Jävligt skönt. Vi visste att vi hade en chans, säger matchhjälten Victor Gyökeres, 18, till C More.

Brommapojkarna är nykomlingar i årets superetta men har inlett 2017 på ett övertygande sätt.

Stockholmslaget tog sig vidare från Svenska cupens gruppspel, före Djurgården och Helsingborg, och i lördagens kvartsfinal borta mot Elfsborg kom nästa styrkebesked.

– Det känns jävligt skönt. Vi visste innan matchen att vi hade chans om vi gjorde allt noggrant, säger Victor Gyökeres till C More.

BP fick en riktig drömstart då Christopher Brandeborn, med mindre än två minuter spelat, slog ett inspel igenom straffområdet, på den bortre stolpen dök Kevin Kabran, nyförvärv från Vasalund under vintern, upp och sköt in 1–0.

Missade straff

Elfsborg skulle dock replikera snabbt.

I den tionde minuten hittade nyförvärvet från Östersund, Alex Dyer, Issam Jebali som bröt in från vänster och sköt via stolpen och in i mål.

Med halvtimmen spelad fick BP på nytt chansen att ta ledningen då Brandeborn gjordes ned i straffområdet. Straffen från Markus Gustafsson räddades dock av Kevin Stuhr Ellegaard och 1–1 stod sig halvleken ut.

Brommapojkarna dominerade den andra halvleken och vinstmålet skulle rättvist komma.

IFK Norrköping väntar

I den 84:e minuten tog sig Viktor Gyökeres, 18, förbi på högerkanten, in i straffområdet och hittade en lucka förbi Stuhr Ellegaard.

– Jag försökte bara vinna bollen, men sen var det bara att gasa, säger Gyökeres.

2–1 stod sig matchen ut vilket betyder att Elfsborg spelat färdigt i årets cup.

BP har en semifinal mot IFK Norrköping att vänta.

– Vi behöver bara göra vårt jobb och det som vi tränar på, då kan vi ta dem också, säger Gyökeres.