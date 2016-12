HIF döms till böter efter skandalen

Henrik Larsson. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYR N

Efter skandalen i höstas: nu döms Helsingborgs IF till böter efter händelsen på Olympia.

Klubben överväger att överklaga disciplinnämndens beslut.

– Vi kommer titta närmare på domen, säger ordförande Mats-Ola Schulze.

Svenska Fotbollförbundet bekräftar domen på sin hemsida .

Disciplinnämnden dömer Helsingborgs IF till böter på 50 000 kronor i samband med skandalscenerna efter allsvenska kvalet den 20 november 2016.

Den 6 december fattade svenska fotbollförbundets disciplinnämnd ett beslut som man nu presenterar.

”HIF bär ansvaret”

Riksombudet är överens om att Helsingborg bär ansvaret som arrangör.

”RO (riksombudet) har hävdat följande vad gäller Helsingborgs ansvar. Helsingborg har som arrangör varit ansvarig för ordningen på arenan. Inför matchen har det påtalats för Helsingborg att det fanns en ökad risk för ordningsstörningar i form av bl.a. planstormningar och hot mot spelare, särskilt vid förlust för Helsingborg. Detta framgår bl.a. av den match-pm som upprättats. Helsingborg borde därför ha haft en mer omfattande säkerhetsorganisation än vad som anges i polistillståndet. Denna bedömning ändras inte av att polisen bedömt att den mindre kommendering som fanns på plats var tillräcklig, av 3 kap 4 § särskilda tävlingsbestämmelser herr 2016 eller av det planeringsprogram som valts” , förklarar dem i anmälan.

Vidare påpekar disciplinnämnden att ordningsvakterna saknades vid läktaren när planstormningen ägde rum, samt att klubbens spelare och ledare inte följde regelverket när de bemötte hemmaklacken.

”RO har särskilt pekat på att det såvitt framkommit inte funnits några ordningsvakter och väktare på plats vid den läktare där planstormningen skedde samt att en spelare, Helsingborgs tränare och klubbdirektör inte lämnat planen efter matchens slut utan istället närmat sig Helsingborgsklacken, trots att det påtalats för Helsingborg att samtliga spelare och ledare borde lämna planen omedelbart efter matchen. RO anser därför att Helsingborg inte kan anses ha gjort vad som ankommer på föreningen enligt gällande regelverk för att motverka ordningsstörningarna”.

Slipper pyroteknik-straffet – men slipper inte undan helt

Anledningen till att Helsingborg straffas, är för att de inte lyckades hålla säkerheten i och med planstormningen efter slutsignalen, då anfallaren Jordan Larsson attackerades av maskerade supportrar.

Disciplinnämnden anser att det borde ha varit obestridligt för HIF att det fanns stor risk för oroligheter efter matchen.

Dock slipper klubben straffas för pyrotekniken som tändes, då utredningen visar att klubben gjorde vad de kunde för att stoppa pjäserna från arenan.

Möjlighet till överklagan

Sportbladet ringde upp klubbens ordförande Mats-Ola Schulze för att höra med honom om hur han ser på domen.

– Vi kommer under de närmsta dagarna och veckorna titta närmare på domen. Det viktiga är vi har in helheten och lär oss utav de här frågeställningarna. Det är högst på vår agenda att ha trygga och säkra evenemang, säger Mats-Ola Schulze.

Kommer ni att överklaga domen?

– Nu har vi fått den här domen precis. Vi kommer sätta oss ner och analysera, och därefter ta vad vi tycker är rimliga åtgärder. Det kan innebära en överklagan men det behöver inte betyda en överklagan.

Den 28 december har Helsingborgs IF en deadline på om de vill framföra en invändning eller en överklagan.