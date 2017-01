Ramos tvåmålsskytt - frälste Real Madrid

Sergio Ramos fortsätter att visa en galen målform.

Mot Malaga blev mittbacken tvåmålsskytt och ordnade tre poäng på Santiago Bernabeu.

30-åringen har gjort sex mål på tolv matcher.

Det var mållöst i en dryg halvtimme i Madrid . Sedan slog Sergio Ramos till två gånger på åtta minuter.

I den 35:e minuten slog Toni Kroos en hörna som Ramos nickade in. I den 43:e minuten skickade Kroos in bollen vid en frispark och Ramos kastade sig fram och styrde in 2–0 med fötterna.

Ramos. Foto: TT

Fler mål än Bale och Benzema

Juanpi reducerade för Malaga efter en dryg timme. Men Real Madrid vann med 2–1.

Sergio Ramos har gjort flera viktiga mål den här säsongen. Försvararen har stått för sex ligamål, fler än både Karim Benzema och Gareth Bale.

Real Madrid toppar La Liga, fyra poäng före Sevilla.

⁠ Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna live eller 48 timmar i efterhand på viaplay.se