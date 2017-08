”Zlatan skriver på redan nu i veckan”

Zlatan Ibrahimovics dagar som klubblös kan snart vara räknade.

Enligt respekterade Manchester United-experten Andy Mitten förväntas han skriva på ett nytt kontrakt med United – redan nu i veckan som kommer.

– Vi vill att han spelar med oss andra halvan av säsongen, har tränaren José Mourinho nyligen sagt.

Zlatan Ibrahimovic gjorde 17 mål för Manchester United under sin första Premier League -säsong.

Under en Europa League-match i våras skadade svensken knät allvarligt, och klubben valde att inte förlänga hans kontrakt, som löpte ut i somras.

Men ... tomrummet har fyllts upp snabbt.

Manchester United har fått en drömstart på den nya säsongen, med två raka 4–0-segrar, och Zlatan Ibrahimovics ersättare Romelu Lukaku har i dessa matcher stått för tre mål.

Men det verkar inte stoppa klubben för att ta in ”Ibra” på nytt.

”Kan åstadkomma mer”

Så sent som i förra helgen gick tränaren José Mourinho ut och bekräftade att man man vill ta tillbaka svensken.

– Zlatan tror att han kan åstadkomma mer och vill spela mer på den högsta nivån, så vi pratar om möjligheten att stanna eftersom vi vill att han spelar med oss andra halvan av säsongen, sa Mourinho på en presskonferens.

”Återhämtar sig snabbt”

Nu uppger ESPN att kontraktet lär skrivas på – redan i veckan som kommer.

Det är den respekterade Manchester United-kännaren Andy Mitten – som jobbar för supportermagasinet United We Stand men som också skriver för FourFourTwo, The National, BBC och just ESPN – som via sina källor basunerar ut att det hela lär bli officiellt inom några dagar.

”Det nya kontraktet kommer bli officiellt tidigare än väntat eftersom svensken återhämtar sig snabbt från sin skada” , skriver han.

35-årige Ibrahimovic har under sommaren genomgått större delen av sin rehabilitering på Uniteds träningsanläggning Carrington, trots att han alltså inte tillhört klubben rent formellt.

Så sent som under söndagskvällen publicerade svensken ett filmklipp på Instagram med texten ”Vilket knä”, samtidigt som han, till synes, obehindrat kickade en boxningssäck i gymmet.

Det nya kontrakt ska enligt Daily Mail vara betydligt billigare än det han hade förra året, då han anslöt på fri transfer från PSG.