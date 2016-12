Jagade målvakten skadad

Målvakten Jordan Pickford är skadad. Foto: TT

Här är beskedet som gör engelska toppklubbarna besvikna.

Sunderlands eftertraktade Jordan Pickford är skadad och missar kommande tre månaderna.

The Guardian rapporterar om att Sunderlands förstamålvakt Jordan Pickford tvingas till operation efter att ha skadat knät under matchen mot Manchester United på annandagen.

Sunderland kommer att få klara sig utan engelsmannen i tre månader.

Pickfords skada gör det inte enklare för Sunderland som slåss i botten av Premier League -tabellen. Laget har två poäng upp till Crystal Palace som ligger på säker mark. Engelska U21-landslagsmannen har spelat 16 ligamatcher under säsongen.

Jagad av toppklubbar

Skadan kom väldigt olägligt för den unge Pickford som har ryktats vara på väg bort till Premier League-klubbarna i toppen. Arsenal, Tottenham Hotspur och Manchester United har alla visat intresse för Sunderlands målvakt.