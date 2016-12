Bystedt om firman: ”Vi pratade om konflikterna”

Per Bystedt var AIK-ordförande mellan 2005-2010. Foto: BILDBYRÅN

AIK:s firma "rökte fredspipa" med Per Bystedt.

Det bekräftar AIK:s föreslagna ordförande.

– Vi träffades och tog en kopp kaffe och pratade AIK och konflikterna vi hade 2008-2010, säger Bystedt.

I kväll väntas Per Bystedt röstas in som ny ordförande för AIK FF och AIK AB. 51-åringen är valberedningens förslag. Det blir i så fall en comeback för Bystedt, som dessutom äger 18 procent av aktierna i AIK Fotboll AB, efter att ha varit ordförande 2005-2010.

I slutet av den senaste sejouren hamnade Bystedt i konflikt med supporterorganisationerna kring AIK. Ett av de viktigaste skälen: när det tidigt under 2008 läckte ut att Bystedt tänkte sparka omtyckte Rikard Norling från tränarposten vände sig flera supporterorganisationer, däribland AIK:s firma, mot ordföranden.

Firmans ”fredspipa”

Firman består av ett hundratal personer som slåss mot andra klubbars huliganer i AIK:s namn. Firmans inställning till Bystedt, som till slut också sparkade Norling, var direkt fientlig fram till att han lämnade ordförandeposten våren 2010.

I februari 2016 dök det upp en oväntad text på samma firmas hemsida:

" Vi har även rökt fredspipa med tidigare styrelseordföranden och storägaren Per Bystedt. Vi ser Per som en potentiellt viktig spelare inom klubben, om det blir redan i år eller i framtiden får tiden utvisa men vi är övertygade om att Per har AIK:s bästa för ögonen och att vi alla har lärt oss en del av de stökiga åren mellan 2004-2010 ".

Därefter har gruppen också öppet deklarerat att de står bakom Bystedt som ny ordförande för AIK.

”Inte överens om allt”

Sportbladet hörde av sig till Bystedt för att ställa ett par frågor om hans relation till AIK:s firma.

Firman i AIK beskrev tidigare under våren att de "rökt fredspipa" med dig. Vad innebär det?

– Att vi träffades och tog en kopp kaffe och pratade AIK och konflikterna vi hade 2008-10. Vi hade inte haft någon kontakt sedan dess. ”Fredspipa” betyder inte att man nödvändigtvis är överens om allt, men att man kan konstatera att man kan lägga historien bakom sig. Jag har tagit en kaffe med många andra i klubben också.

Var det nödvändigt för att du skulle kunna få en officiell roll i klubben igen?

– Ingen aning, men ska man jobba i en stor idrottsförening bör man nog röka fredspipa med de flesta. Jag har inte strävat efter att "komma tillbaka”, men när jag fick frågan av valberedningen om jag kan tänka mig att ställa upp så har jag sagt att det kan vara roligt och intressant, man bara om det finns ett brett stöd bland medlemmar och supportrar för det. Vi får se om det finns det.

Dialog med risksupportrar

AIK har sedan flera år tillbaka valt att ha en kommunikativ snarare än konfrontativ inställning till föreningens risksupportrar. Klubben upplever att problemen blir färre om de försöker föra en dialog med alla supportrar, även de våldsbejakande. En linje som även Bystedt verkar hålla sig till.

Hur ser du på den typen av informella samtal med supportergrupper?

– Tror bara det är bra om man pratar med varandra. Men det bör inte vara några hemligheter. Jag har till exempel alltid mina möten på stan eller öppet på mitt kontor.