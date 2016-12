Svensken lägger skorna på hyllan

Per Nilsson. Foto: TT

Försvararen Per Nilsson lägger fotbollsskorna på hyllan.

Han väljer att bryta kontraktet med FC Köpenhamn.

– Jag har haft en lång och fin karriär, säger Nilsson till FCK:s hemsida .

Per Nilsson tecknade ett treårsavtal med danska storklubben FC Köpenhamn 2014.

Men tre år i klubben blir det inte – då spelaren nu väljer att bryta kontraktet som även sträcker sig över nästa år, skriver klubben på sin hemsida .

– ”Pelle” har varit lite otur med skador under sin tid i FCK, men trots det har han satt sin prägel på klubben med bland annat poängen i cupfinalen 2015. Pelle (Per Nilsson) har också bidragit väl till truppen utanför planen under de perioder han inte har haft möjlighet att spela, säger managern Ståle Solbakken.

Ingen personlig framgång

Det blev bara 21 ligamatcher i FC Köpenhamn för Per Nilsson som hade hoppats på att leverera mer än vad han gjorde.

– Min ambition med att komma till klubben var att nå idrottsliga framgångar och vinna titlar och det har jag uppnått. Sportsligt blev det ingen personlig framgång på grund av många skador, och jag har inte lyckats leverera på den nivån som jag hade hoppats på, säger Per Nilsson.

”I kölvattnet av mina skador”

Nilsson hann med åtta A-landskamper för Sverige under sin aktiva karriär. Han representerade klubbar som tyska Hoffenheim, Nürnberg, och svenska klubbarna AIK och Gif Sundsvall.

Under sin tid i FCK utbildade sig Per Nilsson med Sport Managment.

– Mitt beslut att sluta nu kommit i kölvattnet av mina skador, och jag har fortfarande stora ambitioner i fotbollsvärlden, bara inte som spelare. Nu är min familj och jag får lite perspektiv på det hela och sedan bestämma vad som ska hända i framtiden, säger Pelle Nilsson.