19 identifierade efter skandalen på Olympia

Jordan Larsson. Foto: /3950

Skandalscenerna på Olympia är fortfarande färska i minnet.

Polisen och Helsingborgs IF jobbar febrilt för att identifierade personerna bakom de maskerade männen som sprang in på planen.

Idag har 19 personer identifierats.

Säsongen 2016 slutade med totalt mörker för Helsingborgs IF .

Inte nog med att klubben åkte ur allsvenskan efter förlust i kvalet mot Halmstad. Årets sista tävlingsmatch slutade dessutom med en praktskandal där maskerade män efter slutsignal tog sig in på planen från läktaren och konfronterade hemmalagets Jordan Larsson . Detta bland annat genom att dela ut slag mot spelaren och ta av honom hans matchtröja.

I efterhand har Helsingborg lyckats identifiera och stänga av fem personer som tagit sig in på planen.

Nu skriver klubben i ett pressmeddelande att man har identifierat totalt 19 personer.

– Dessa personer kommer kallas till förhör och för vidare handläggning av åklagare. Många av dessa var tidigare kända av oss men inte speciellt för denna typ av brottslighet. Det blir nu åklagare som tar ställning till åtal och till av polisen sökta tillträdesförbuden, säger Sven Holgersson, som är Lokalpolischef i Helsingborg.

Stänger av samtliga

Våldsamt upplopp men även brott mot ordningslagen fanns bland brottsmisstankarna. Polisen skriver att fler åtalspunkter kan tillkomma.

– Fortfarande är det ytterligare några som ännu inte är identifierade. Men vi har gott hopp framöver att få fram vilka även dessa är. Jag vill betona att vårt samarbete med Helsingborgs IF varit mycket gott, säger Sven Holgersson.

Helsingborgs IF kommer att stänga av de identifierade personerna.

– Vi kommer från klubbens sida att stänga av dessa 19 personer så snart det är möjligt rent formellt. Denna incident har fördjupat vårt samarbete mellan polis och klubben ytterligare, säger klubbdirektör Mats-Ola Schulze , i pressmeddelandet.