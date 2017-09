Gemensamma kravet: ’Bort med skitregeln!’

”Man kan inte lura barn...”

Foto: BILDBYRÅN John Alvbåge och Martin Åslund.

Tabeller och resultat försvinner inom ungdomsidrotten.

Nu ger sig John Alvbåge och Martin Åslund in i debatten.

”Det är så OTROLIGT fel beslut” , tycker Alvbåge.

”Bort med skitregeln” , skriver Åslund.

Foto: TT Henrik Lundqvist.

Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet vill få bort ”tävlingshetsen” inom barnidrott och har från och med i år slopat tabeller och resultat för barn som är yngre än 12 respektive 13 år.

Det har lett till en stor debatt.

En av många som tycker att det är fel är Henrik Lundqvist.

När New York Rangers-målvakten gästade podcasten ”Hockey from the heart” vädrade han sin besvikelse.

– Du måste lära dig förlora och vinna för att växa som person och idrottsmänniska. Tar man bort det, då tar man bort det bästa som finns. Då vet jag inte vad idrotten är. Idrott går ju ut på att tävla och mäta sig, sa Lundqvist.

”Otroligt fel”

Nu får han medhåll från förre Blåvitt-profilen John Alvbåge , som i en lång utläggning på twitter argumenterar för att barn bör få tävla som vanligt.

”Jag tycker det är så OTROLIGT fel beslut! Ett beslut jag inte köper för fem öre. Nu hockeyn nästa idrott, därför väldigt intressant att höra Henrik Lundqvist ge sin syn på detta” , skriver han.

”Kan inte lura barn”

Och fortsätter genom att exemplifiera med sin egen son:

”Efter varje match jag sett min sons lag spela hemma i Sverige så frågar alla killarna i laget efter matchen ’vad blev det?’. När man sen svarar ’vi räknar inte’ så blir alla killarna besvikna och börjar räkna ihop målen själva. Detta är sanning. Att åka till en cup där ingen vinner … där alla är segrare. Barn är inte dumma. De fattar vilka som är ’bäst’, man kan inte lura barn. Detta är en regel av vuxna för vuxna. Man tror man hjälper barnen men jag tror på motsatt effekt”.

Martin Åslund, före detta fotbollsproffs och numera tv-expert, håller med.

”Sjukt. Vem luras egentligen? Bort med skitregeln” , skriver han.

