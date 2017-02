Portar tidningen från alla matcher

Foto: PAUL ELLIS / AFP

Den 13 september 2012 bad The Sun om ursäkt för sin rapportering efter Hillsborough.

Men Liverpool förlåter inte.

Klubben väljer nu att porta Englands största tidning från samtliga matcher och träningar.

Den 15 april 1989 skulle Liverpool möta Nottingham Forest i FA-cupsemifinal.

Matchen skulle spelas på Hillsborougharenan i Sheffield.

Det slutade i katastrof.

På grund av ödesdigra misstag från polisen som släppte in för många åskådare på ståplatsläktaren klämdes 96 människor till döds.

Efteråt tyckte tidningen The Sun den numer ökända förstasidan ”The Truth” (”Sanningen”) och beskyllde fansen för tragedin.

Ett påstående som visade sig vara felaktigt och som fick en hel stad att bojkotta tidningen.

Riktiga sanningen

I september 2012 offentliggjordes en granskning av utredningen kring Hillsborough-katastrofen. En oberoende panel, tillsatt av regeringen, hade granskat de 400 000 dokumenten och kommit fram till att polis och myndigheter försökte mörklägga sina misstag och att oskyldiga Liverpool-fans felaktigt beskyllts för att 96 människor miste livet.

The Sun – som tidigare hade tagit avstånd från sin publicering och kallat den för ”det mest förskräckliga misstaget i vår historia” – bad då om ursäkt igen genom en ny förstasida med rubriken ”The Real Truth” (”Den riktiga sanningen”).

”Dåligt för fotbollen”

Men Liverpool förlåter inte.

Enligt The Guardian har klubbens ägare nu beslutat att porta The Suns reportrar från lagets matcher och träningar.

Inga intervjuer kommer att göras med The Sun från och med nu.

”The Sun och Liverpool FC har haft ett bra samarbete i 28 års tid efter Hillsborough-tragedin. Att porta journalister från klubben är dåligt för fansen och för fotbollen. The Sun ångrar djupt den publicering som gjordes i samband med katastrofen och inser att skadan som gjordes än i dag påverkar människor i staden. Men vi har en ny generation journalister på tidningen nu. Vi kan inte få det här ogjort, och vi hoppas nu kunna föra en dialog med människorna i staden och visa att vi har den största respekten för Liverpool och dess invånare” , säger en talesperson för The Sun enligt The Guardian.