Första poängen någonsin – efter dubbla tapp

Kennedy Igboananike dunkade in 2–2. Foto: CMORE

Två mål från Mohamed Buya Turay.

Det räckte ändå inte för AFC Eskilstuna.

I nykomlingarnas första allsvenska hemmamatch någonsin tappade man dubbla ledningar och fick nöja sig med en poäng mot Örebro.

– Jag tycker vi är värda tre poäng, säger AFC:s Daniel Björnquist till C More.

AFC tappade flera viktiga kuggar efter avancemanget till allsvenskan men fick, trots stort intresse, behålla Mohamed Buya Turay.

Anfallaren stod för tio mål på 27 starter i superettan och var en stor bidragande orsak till avancemanget.

Nu har 21-åringen presenterat sig även för den allsvenska publiken.

I AFC:s första allsvenska hemmamatch någonsin, inför 4 611 personer på Tunavallen, gjorde Buya Turay två mål, båda gångerna ledningsmål – men det räckte ändå inte till vinst.

Målade mot gamla klubben

AFC Eskilstuna , som premiärförlorade mot Gif Sundsvall, var piggast i den första halvleken och vaskade även fram de bästa målchanserna.

Ledningsmålet lät sig dock dröja till i början av den andra halvleken då Örebros Nordin Gerzic, med en olycklig hemåtnick, friställde Mohamed Buya Turay som sköt in ledningsmålet.

Målet gav en rejäl energikick till bortalaget Örebro och kvitteringsmålet kom rättvist.

Michael Omoh dribblade sig förbi in i straffområdet och hittade bak till Filip Rogic, förra året lagkapten i just AFC, som sköt in 1–1.

Kvitterade på stopptid

Buya Turay var dock inte färdig för kvällen utan höll sig påpassligt, när en Örebro-back krockade med målvakten Oscar Jansson, framme och sköt in 2–1.

Men Örebro fick det sista ordet då Kennedy Igboananike, på stopptid, sköt in 2–2.

– Jag bara väntade på min chans och när den kom var det bara att sätta dit den. Det var skönt, absolut, säger ”Igbo” till C More.

Matchen slutade 2–2 och AFC Eskilstuna har därmed tagit sin första poäng någonsin i allsvenskan.

– Jag tycker vi är värda tre poäng. Vi krigar hårt, kommer tillbaka från 1–1 och jag tycker vi är klart bättre. Men vi får bara en poäng då är det bara att jobba på, säger AFC:s högerback Daniel Björnquist, förra året i just Örebro.