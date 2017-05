Fansen buar ut Blåvitt efter kryss

Fansen buade ut IFK Göteborg efter att de inte lyckats slå Elfsborg.

Emil Salomonsson är lika hårda när han kallar insatsen rakt igenom usel.

– Det är två lag som måste hem och träna, säger ytterbacken till C More.

År 2003 slog Elfsborg IFK Göteborg med 0–1 på bortaplan i allsvenskan. Sedan dess har lagen ställts mot varandra varje säsong utan att boråsarna vunnit i Göteborg.

Men av den långa segertorkan märktes föga när Elfsborg dominerade inledningen av söndagens match.

Issam Jebali hade skjutit 0–1 och Per Frick fått ett chippmål bortdömt för offside innan Blåvitt vaknade.

Hysén öser in mål

Fem minuter före paus klev Elias Már Omarsson in från högerkanten och skyfflade in någon sorts lågt skottinlägg mot mål. Därinne stötte Tobias Hysén in kvitteringen, vilket var veteranens femte mål för säsongen.

I andra halvlek sjönk spelkvaliteten. Jebali hade en hyfsad chans, Hysén också, men riktigt när blev det inte på 45 minuter.

Västderbyt slutade 1–1 till åskådarnas burop och visslingar. Resultatet gladde knappast många fler än statistiker som tycker om när sviter växer. Blåvitts förlustfria rad hemma mot Elfsborg är nu uppe i 14 säsonger, och lagen har sinsemellan kryssat i sju av sina nio senaste möten.

– Jag är lite besviken över att vi inte tar hela kakan i dag, säger Elfsborgs tränare Magnus Haglund till C More.

”Inte tillräckligt skarpt”

– Det var en oavgjord match utifrån hur matchen såg ut. En ganska dålig match med felbeslut av båda lagens spelare, säger Blåvitts tränare Jörgen Lennartsson till C More.

”Ganska dåligt” räcker inte som omdöme för Emil Salomonsson. Ytterbacken skräder inte med orden när han recenserar lagens insatser.

– Usel kvalitet. En riktigt dålig fotbollsmatch. Fotbollsplanen är den bästa i Sverige, det är mycket folk på läktaren och alla förutsättnignar finns där, men det var inte tillräckligt skarpt, säger han till C More.

Matchen spelades i kvav och pressande hetta, termometern visade en bra bit över tjugo vid avspark, men det borde inte påverka enligt Salomonsson.

– Många spelare har ambition att komma ut i Europa. Då ska man spela i värme. Om man inte klarar av det får man tänka om, säger han till C More.

FAKTA Matchens fem bästa: +++++ Simon Olsson, mf, Elfsborg Styr med lugn och passningar. ++++ Tobias Hysén, a, IFK Göteborg 35-åring med snabbheten kvar. +++ Mads Albaek, mf, IFK Göteborg Ojämn, men ger IFK kreativitet. ++ Issam Jebali, a, Elfsborg Ständigt farlig. Brände jätteläge. + Thomas Rogne, b, IFK Göteborg Blockade skott, rev och slet. Domare: Martin Strömbergsson, Gävle. ++ Matchen ++ Inledningen, ja, snarare första 30 minuterna blev, lite överraskande till stor del Elfsborgs. Simon Olsson och kompani fick gott om tid för att styra spelet mot ett samlat, kompakt och väldigt avvaktande, rentav passivt IFK Göteborg. När sent inkallade Omarsson (för en sjuk Mikael Boman) inte hängde med i ett snabbt Elfsborgsanfall kunde Daniel Gustavsson servera Issam Jebali till 1-0 (3) för gästerna. Det dröjde länge innan hemmalaget kom in i matchen. 1-1 var en fin prestation av Hysén när han styrde in Omarssons skottförsök (40). Andra halvlek blev mer vilda västern-fotboll med mer närkamper än kreativt spel. Närmast ett segermål, Elfsborg. Men Jebali brände jätteläget efter passning av Daniel Gustavsson. Vid slutsignalen buades IFK Göteborg delvis ut av sin hemmapublik. Jury: Michael Wagner Läs mer