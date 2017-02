”De sysslar med medvetet mygel”

Arsenal-fansens missnöje riktar sig inte bara mot tränaren Arsène Wenger.

Nu anklagar egna supporterorganisationen ”The Arsenal Supporters’ Trust” klubben för att medvetet mygla med publiksiffrorna.

”Det är ett stort underbetyg åt hela klubben” , skriver man i ett uttalande.

Det är ingen hemlighet att missnöjet pyr bland Arsenals fans.

Efter 1–3-förlusten mot Chelsea förra helgen manifesterade ”WengerOut-falangen” återigen med banderoller riktade mot den franske veterantränaren.

”Enough is enough. Time to go” , stod att läsa på en av dem.

Men det är inte bara Wenger som kritiseras.

Supporterorganisationen AST (”The Arsenal Supporters’ Trust”) anklagar nu klubben för att medvetet mygla med publiksiffrorna.

”Måste sluta gömma sig”

I Arsenals 2–0-seger mot Hull i helgen uppgavs den officiella publiksiffran landa på 59 692, alltså bara 633 platser ifrån fullsatt. Men det stämmer inte, menar AST.

”De använder frasen ’närvarande åskådare’, men det är uppenbart att den siffran inte stämmer. Vad de i själva verket borde hänvisa till är ’antal sålda biljetter’. Det här är så klart bara en uppskattning men med det nakna ögat kunde man lätt konstatera att det var runt 50 000 i matchen mot Hull. Klubben måste sluta gömma sig bakom fejkade publiksiffror och börja rapportera sanningsenliga siffror” ‚ skriver supporterorganisationen i ett uttalande, enligt The Mirror .

Slår ifrån sig

Mirror har varit i kontakt med representanter för Arsenal som svarar att de inte alls har för avsikt att vilseleda sina fans gällande publiksiffrorna. De säger också att de slutat att ropa ut åskådarantalet i högtalarsystemet och att de ”officiella publiksiffrorna” som det rapporteras om kommer från klubbens pressvärdar och att de är tydliga med att det gäller antal sålda biljetter, inte antal närvarande åskådare.