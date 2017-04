”Flyttar man dit är det för strandens skull”

Mourinho om klubben som jagar Ibra

Zlatan Ibrahimovic sägs välja mellan Manchester United och LA Galaxy.

Vad José Mourinho tycker om den sistnämnda?

– Om man flyttar till Galaxy är det för att kunna gå till stranden varje dag, säger Manchester United-managern.

Zlatan Ibrahimovic , 35, har ett utgående kontrakt med Manchester United och har ännu inte bestämt sig om framtiden.

– Jag lämnar aldrig ett jobb ogjort. Jag ger alltid 200 procent, och gör det jag är bra på. Jag går in, går på knock och går ut. Låt oss se vad som händer, vi för diskussioner, sa Zlatan i en intervju med Manchester Evening News i veckan.

Ibrahimovic har uppvaktats av MLS-klubben Los Angeles Galaxy och Manchester United-managern José Mourinho menar att Zlatans beslut kommer att påverkas av familjens önskemål.

– Han har haft en stor betydelse för våra framgångar den här säsongen, men människan är viktigare än spelare och laget. Om han beslutar sig för att lämna oss och vara lycklig med sin familj i en annan verklighet så är det så det är, sa Mourinho till Sky Sports .

”För att kunna gå till stranden”

Men vad Mourinho tycker om LA Galaxy?

Inte särskilt imponerad.

Inte av fotbollsutmaningen i alla fall.

– Om det första du tänker på är var du ska leva så ska du väl välja Los Angeles. Galaxy borde var förstavalet och sen Vitoria Setubal, för att kunna gå till stranden varje dag. Det är fina platser att bo på och spela, säger Mourinho i en intervju med ESPN .

Det är med anledning av uppgifterna av att Atletico Madrid-stjärnan Antoine Griezmann sägs nobba Manchester United i sommar på grund av vädret som portugisen uttrycker sin skepsis.

– Vi vill bara ha spelare som är intresserade direkt vid första kontakten. Vi vill ha spelare som ifall jag eller Ed Woodward ringer en spelare eller agent direkt ska drömma om att komma hit.

"We want people who are really engaged with the first contact.

"We want people that if I call some guy or if Mr Woodward calls some player or some agent, we want people who are immediately engaged, immediately dreaming about coming.

