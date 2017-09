Raiola vill sajna 14-åring: ’Vi är kompisar’

Mino Raiola har redan spelare som Paul Pogba, Romelu Lukaku och Zlatan Ibrahimovic i sitt stall.

Nu har agenten synts i möte – med 14-årige (!) Xavi Simons.

– Det är en talang med stor framtid framför sig, säger Raiola.

Stjärnagenten Mino Raiola har i vanlig ordning haft en hektisk sommar.

Bland spelarna agenten representerar har Romelu Lukaku genomfört en 840 miljoner kronors-flytt från Everton till Manchester United och svenske Zlatan Ibrahimovic förlängde till slut sitt kontrakt med Manchesterklubben.

”The One and Only, Mino Raiola” , skrev Zlatan om sin agent så sent som i somras.

I möte med 14-åring

Nu kan italienaren vara på väg att sajna upp näste fotbollsspelare i sitt stall.

Och den är lite mer kontroversiell.

Bilder visar hur Raiola varit i möte med blott 14-årige (!) Xavi Simons och hans föräldrar.

Simons tillhör för närvarande FC Barcelonas ungdomsakademi, men även Chelsea har visat intresse för 14-åringen vars pappa, Regillio Simons, är en tidigare fotbollsspelare och även varit verksam i Ajax ungdomsakademi.

Raiola: ”Vi är kompisar...”

När Raiola konfronteras av spanska Mundo Deportivo om mötet med 14-årige Simons är han inte särskilt villig att diskutera uppgifterna om att han är på väg att representera den unge talangen.

– Vad spelar det för roll om jag är hans representant? Xavi Simons är en ung, bra spelare med potential och som har en stor framtid framför sig. Vi är kompisar, säger Raiola.

Han bekräftar även att parterna har träffats på Barcelonas träningsanläggning och sedan haft en gemensam lunch.

– Om jag är hans agent? Det är bättre att vara kompisar än agent. Sanningen är att jag är vän med alla spelare jag representerar.

