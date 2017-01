Detaljen som visar skillnaden i United

Snackisen i England efter stormötet

På planen misslyckades Manchester United att hemmaslå Liverpool.

Runt planen gjorde Paul Pogba reklam för sin nya Twitter-emoji.

Dagen efter stormötet i Premier League är kulturförändringen i Manchester United en av Fotbollsenglands hetaste snackisar.

Paul Pogba är namnet på allas läppar efter Manchester Uniteds oavgjorda hemmamatch mot Liverpool . Men inte av de anledningar fransmannen själv hade hoppats.

Istället får 23-åringen hård kritik för sin hands som, via en straffspark, ledde till Liverpools mål – och inte minst den reklamkupp som genomfördes i samband med stormötet. Under matchen passade United och Pogba nämligen på att göra reklam för stjärnans nya Twitter-hashtag på Old Traffords reklamskyltar.

Får hård kritik

Tajmingen får dagen efter matchen hård kritik i bland annat The Times och omnämns i mer eller mindre samtliga stora engelska sporttidningar. Initiativet visar också på det kulturskifte som skett i Manchester United sedan legendariske managern Sir Alex Ferguson lämnade klubben 2013.

Ferguson tränade under sin tid fotbollshistoriens kanske starkaste enskilda varumärke, David Beckham, men då gjorde inte United något för att ytterligare förstärka Beckhams egna kommersiella intressen. Istället var det just Beckhams PR-arbete som ledde till uppbrottet parterna emellan.

”Mitt budskap då var inget nytt för klubbens styrelsemedlemmar som kände mig. Så fort en Manchester United-spelare trodde att han var större än managern så måste han bort. Som jag brukade säga: ’Så fort en managern förlorar sin auktoritet så har du ingen klubb längre. Då kommer spelarna styra allt och då är du illa ute’”, skrev Ferguson i sin självbiografi.

”Släppte blicken på bollen”

I biografin berättade skotten också om upprinnelsen till försäljningen av David Beckham till Real Madrid 2003. Hur träningsanläggningen en dag plötsligt var fylld med fotografer efter att ett rykte spridit sig om att Beckham skaffat en ny frisyr och hur mittfältaren sedan vägrade ta av sig sin mössa på två dagar.

”Planen var att behålla den på även under uppvärmningen (till en match mot Leicester) och sedan ta av den precis före avspark. Det var då jag började ge upp hoppet om honom. Jag kunde se hur han blev uppäten av media och hans PR-agenter.”

”Då förlorade han också möjligheten att bli en spelare av absolut världsklass. Han släppte blicken på bollen.”