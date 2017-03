Blåvitt till kvartsfinal efter dramatik

Foto: LINE SKAUGRUD LANDEVIK / BILDBYR N

GÖTEBORG. Klart för kvartsfinal - med ett nödrop.

Men den tappade 2-0-ledningen kan kosta IFK Göteborg hemmaplansfördelen.

– Vi är i en fas där vi letar efter stabilitet, säger Jörgen Lennartsson efter 2-2 mot Sirius.

2-0 efter en timmes spel, och IFK Göteborg såg ut att gå mot en säker seger och hemmaplansfördel i kvartsfinalen. Men på samma sätt som mot Ljungskile i den första gruppspelsomgången tappade IFK Göteborg initiativet totalt i den andra halvleken. Och den här gången räckte det bara till en poäng.

– Vad ska jag säga? Periodvis gör vi det okej, periodvis mindre bra. Vi kan inte låta dem ha så mycket boll som de får ha, säger Jörgen Lennartsson.

Mål efter en minut

Annars började det bra för hemmalaget. 78 sekunder, mer än så behövde IFK Göteborg inte för att göra slut på Sirius svenska cupen-nolla. Mikael Boman tryckte sig förbi Sirius högerback Karl Larsson och sköt in 1-0 i bortre hörnet. Siriusspelarna ropade på frispark.

– Äh, det tycker jag inte. Det var en duell, då använder man kroppen. Domaren höll väl med mig där, säger Boman till CMore.

Ett oavgjort resultat räckte för IFK Göteborg för att ta hem gruppsegern, men det var ändå hemmalaget som tryckte på mest i den första halvleken. Under ett fåtal minuter fick Sirius igång sitt kortpassningsspel, men närmare än ett mål bortdömt för offside kom de inte.

– De har ganska mycket boll, men jag tycker att vi skapar farligare målchanser, är bra med våra spelvändningar och fasta situationer säger Boman.

Kan missa hemmaplansfördel

När Thomas Rogne nickade in 2-0 efter en timmes spel såg det mer än avgjort ut. Norrmannen, stundtals hårt kritiserad under försäsongen, jublade rejält, men backkollegan Mattias Bjärsmyr hade lättare att hålla sig för skratt när Sirius reducerade med kvarten kvar. Mittbacken kom för sent in i en duell och Jakob Bergman kom helt fri från 25 meter. Samme Bergman kvitterade med fem minuter kvar, sedan Blåvitts försvar återigen sett instabilt ut.

Slutminuterna blev mycket fram och tillbaka, med två lag som desperat ville vinna. Inbytte Tobias Hysén bjöds på ett friläge, men väntade och väntade och väntade och till slut tog Siriusmålvakten Joshua Wicks hand om bollen.

Beroende på resultaten i morgondagens cupmatcher kan Göteborg nu missa hemmaplansfördelen i cupkvartsfinalen.

✓ Kvartsfinalerna spelas nästa helg och lottas i söndag kväll.