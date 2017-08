Totala kaoset i sista minuten

IFK Göteborg slog AIK med 2–1.

Men i slutsekunderna uppstod kaos.

AIK kvitterade – men målet dömdes bort för hög spark.

– Det är bedrövligt, säger AIK:s sportchef Björn Wesström.

AIK tog ledningen redan i den tredje minuten efter en drömfrispark från Amin Affane .

Men i den andra halvleken kom vändningen.

I den 55:e minuten satte Sören Rikes 1-1 och tio minuter senare small det igen. Hysén nickade ner bollen till – en möjligen offsidestående – Mikael Boman som fullbordade vändningen till 2-1.

”Offside” , skriver AIK:s Stefan Ishizaki – som missade matchen på grund av skada – på twitter.

Stort kaos

Domaren Mohammed Al-Hakim lade till fyra minuter till matchen men på grund av en skada lät han tiden gå lite till.

Då skickade AIK in bollen i straffområdet och Henok Goitom gjorde 2–2.

Trodde alla.

Men Al-Hakim hade blåst för hög spark varpå AIK-spelarna blev fly förbannade.

– Det verkar ju vara ett misstag (av domaren). Samtidigt gjorde vi så in i helsike många misstag själva. Så många gånger som vi tappar bollen i den här matchen … för mig som tränare är det värre, det är där vi förlorar matchen. Att jag ska stå här och kasta skit på honom (domaren) när vi är minst lika dåliga … det vill jag inte göra, säger AIK-tränaren Rikard Norling i C More.

”Är bedrövligt”

AIK:s sportchef Björn Wesström var desto mer upprörd.

– Det ska vara 2-2. Punkt.

Vad har ni fått för förklaring?

– Hög spark.

Håller ni med om det?

– Jag tycker inte att sparken var hög. Al-Hakim tyckte att den var hög. Han bestämmer, och då blir det frispark.

Hur ser du på domslutet?

– Det är bedrövligt. Det kommer Al-Hakim också att tycka när han ser det efteråt. Det är en felbedömning. Men så gör domare ibland. I dag drabbade det oss.

Vad säger spelarna?

– Det är en märklig känsla när man gör mål, och så blir det inte mål. Boman gjorde mål när han var offside, och då är det mål. Målet är offside. Så är det.

Blir ni bortdömda?

– Vi gör ingen bra match, men det är fan inte lätt att vinna när man får mål emot sig som inte ska vara mål, men när man gör mål så får man det inte, säger Wesström.

”Hade fått det om vi var MFF”

Lagkapten Nils-Eric Johansson:

– Vi har chanser att avgöra och göra 2-0. Det känns tufft att åka härifrån. Jag vet inte varför domaren underkänner målet. Det händer saker när domarna kliver in i spelet. Då vill man inte ha domsluten mot sig. Jag blir väldigt förvånad när han blåser. Han säger att det är för en hög fot...

– Hade vi varit Malmö FF hade vi fått med oss målet på slutet. Det är sådan deras säsong varit, säger ”Nisse”.

Matchen slutade 2-1 vilket gör att Blåvitt klättrar till en nionde plats i tabellen.

AIK är kvar som tvåa men har nu tolv poäng upp till MFF.

✓ Domaren Mohammed Al-Hakim avböjde intervju med C More.

