”Vi känner varandra bra på planen”

Anfallarna hyllar varandra

Rolfö och Blackstenius. Foto: TT, ANNA TÄRNHUVUD

DOETINCHEM. En chansrik andra halvlek - en bättre andra halvlek.

Efter förlusten mot Italien hyllade Fridolina Rolfö, 23, och Stina Blackstenius, 21, varandra.

– Jag ska inte sticka under stolen med att jag och Stina känner varandra bra på planen, säger Rolfö.

Fridolina Rolfö och Stina Blackstenius spelade tillsammans i Linköping FC mellan 2014–2016. Det märks när man ser duon tillsammans i EM.

I 2–3-förlusten mot Italien hoppade Rolfö in i halvtid och det krävdes bara några minuter för duon att hitta varandra. Rolfö tog sig runt på kanten och spelade in bollen i boxen där Blackstenius dök upp och styrde in 2–2.

”Känner verkligen till hennes styrkor”

– Direkt efter slutsignalen är det tråkigt med förlust. Det var otroligt skönt att spela igen och skönt för självförtroendet med mål. Jag är så klart besviken över de chanserna jag hade där jag tycker att jag borde ha gjort mål, framför allt nicken i stolpen, säger Blackstenius.

Montpellier-proffset startade matchen med Lotta Schelin , som flyttades ner som yttermittfältare när Rolfö byttes in.

– Jag känner Fridolina sedan innan och känner verkligen till hennes styrkor. Det fungerade väldigt bra, säger Blackstenius.

Fridolina Rolfö var nöjd med sitt inhopp. Hon valde även att hylla Blackstenius efteråt.

”Jag vet var jag har henne”

– Stina har gjort det fantastiskt bra i EM, jag unnar henne att starta, säger Rolfö.

Ni hittar varandra bra när du hoppar in?

– Jag ska inte sticka under stolen med att jag och Stina känner varandra bra på planen. Jag trivs att spela med henne, men det gör jag med Lotta också. Stina och jag hittar varandra väldigt bra och vi har spelat ihop i tre år i Linköping, jag vet var jag har henne. Det är klart att det gör skillnad, jag tror man ser på matchen att vi jobbar väldigt nära varandra.

I EM-premiären mot Tyskland startade Lotta Schelin och Fridolina Rolfö på topp. Mot Ryssland fick Schelin och Blackstenius förtroendet från start.