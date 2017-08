Östersunds sista EL-hinder: PAOK

Östersund är ett dubbelmöte ifrån drygt 30 miljoner kronor.

Sista hindret: Grekiska PAOK.

I går tog sig Östersunds FK till Europa Leagues avgörande play off-omgång efter 2–1-segern (3–1 totalt) borta mot Fola Esch från Luxemburg.

Därmed står Östersund, som även slagit ut turkiska Galatasaray , endast ett dubbelmöte ifrån drygt 30 miljoner kronor och ett Europa League-gruppspel under hösten.

– Det har varit en fantastisk resa. Förhoppningsvis tar den inte slut än. Vi har bevisat gång på gång vad vi går för, sa Gabriel Somi i går.

Ger 25 miljoner

Och nu är även sista hindret framlottat.

Efter fredagens lottning står det klart att Östersund får möta grekiska PAOK om en plats i höstens gruppspel.

En plats där garanterar närmare 25 miljoner kronor, plus att Östersund redan har spelat in omkring sex miljoner kronor under de tidigare kvalomgångarna, exklusive biljettintäkter.

Östersund inleder borta 17 augusti med retur veckan efter. I PAOK finns spelare som José Angel Crespo (med ett förflutet i Sevilla), slovakiske landslagsspelaren Robert Mak samt förre Djurgårdenspelaren Aleksandar Prijovic.

