Dubbla mål av Guidetti – efter flyttryktena

Prestera eller lämna.

Då har John Guidetti, 25, visat storform under försäsongen i Celta Vigo.

På lördagen tryckte svensken in sitt andra och tredje mål på tre matcher i träningsmötet med Bayer Leverkusen.

John Guidetti, Celta Vigo. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN

John Guidetti , 25, gör sin tredje säsong i Celta Vigo . Svensken gick tungt i La Liga-klubben den gångna säsongen och har omgärdats av flyttrykten den senaste tiden.

Anfallaren, som har kontrakt med Vigo till 2020, har ryktats till Serie A och klubbar som Torino och Udinese – och har haft hårda krav på sig inför säsongen.

”Leverera på försäsongen – eller lämna”, ska budskapet ha varit från Vigo.

Och nog verkar Guidetti ha lyssnat.

På lördagen tryckte han först in 1–0 i träningsmötet med Bayer Leverkusen, då han redan efter sex minuter bjöd på ett klassmål och dunkade in bollen via ribban.

Och timmen senare utökade anfallaren till 2–0 – hans tredje mål på lika många matcher.

Leverkusen vände dock på matchen och gjorde tre raka mål till 3–2, innan Maximiliano Gomez Gonzalez kvitterade till slutresultatet 3–3.

Nu väntar ytterligare två träningsmatcher för Vigo, mot Udinese (9 augusti) och Roma (13 augusti), innan ligapremiären hemma mot Real Sociedad den 19 augusti.