Hammarbys ”maskningstaktik” gav seger

AIK dominerade matchbilden.

Men ett blixteffektivt Hammarby snodde alla poängen.

Derbyhjälte blev Pa Dibba som avgjorde med kvarten kvar.

– En dröm, säger han i C More.

Hammarbys tränare Jacob Michelsen hymlade inte om utgångsläget inför avspark i årets första Stockholmsderby.

– Vi måste göra det här till en långsam match. Ta lång tid på oss vid fasta situationer. AIK kommer att ha mycket boll och vi måste försöka kontra.

En första halvlek blev precis som Michelsen önskade. Nils-Eric Johansson satte visserligen 1–0 för AIK på en stenhård nick i den 14:e minuten. Men tempot i matchen var lågt och Hammarby tog tillvara på lagets enda riktiga omställning. Arnor Smarason avslutade ett anfall där Johan Persson satt upp Birkir Mar Saevarsson på kanten.

”En chans ett mål”

– Hammarby har en chans och ett mål. Vi är nöjda med spelet men inte resultatet, konstaterade Stefan Ishizaki i C More.

I andra halvleks inledning handlade allt om AIK. Chanserna var inte knivskarpa men spelövertaget tungt. Men på bänken rapporterade C More om hur Rikard Norling gång på gång var framme vid fjärdedomaren för att påpeka hur långsamma Hammarby var vid inkast och andra fasta situationer.

I den 77:e minuten gjorde Norling en sista offensiv push när han bytte ut mittbacken Jesper Nyholm mot mittfältaren Amin Affane.

”Jävligt skönt”

Då kom kallduschen. Ett misslyckat skott från Arnor Samarson studsade fram till en friställd Pa Dibba som iskallt placerade in 1–2-målet. De tredje avslutet från Hammarbyfötter under hela matchen fram tills dess.

– Jag tänkte att jag bara tar emot den, sen hörde jag ingen vissla och då lade jag bara in den. Jävligt skönt, sen ser jag publiken och då är det ännu skönare, säger Dibba i C More.

Hammarby höll undan sista kvarten och därmed fick AIK se sig hemmabesegrade i allsvenskan för första gången sedan säsongen 2015. För Hammarby var första bortaderbysegern i allsvenskan sedan 2006 – och inte minst årets första seger.

”Kunde inte skrivit bättre...”

Jacob Michelsen mös efteråt:

– Jag kunde inte ha skrivit ett bättre matchmanus, först halvlek var långsam och vi kunde stänga ner ytan för Kristoffer Olsson. AIK hade bollen där vi ville att de skulle ha den.

– AIK var det bättre laget men vi kämpade och hade lite tur, säger dansken.

AIK:s tränare Rikard Norling:

– Vi har dem i ett grepp men chanserna vi skapar står inte i paritet till spelövertaget vi har, säger han.

